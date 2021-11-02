Ковидные госпитали в Ростовской области загружены на 92%

3 ноября откроется еще один моногоспиталь на 80 коек, в резерве - еще 360 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

Загруженность коечного фонда ковидных моногоспиталей в Ростовской области остается высокой и ежедневно колеблется на уровне от 89 до 92%. Об этом сообщила на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса первый заместитель министра здравоохранения области Елена Теплякова.

- В Ростовской области функционируют 42 моногоспиталя в 36 муниципалитетах общей коечной мощностью 5732 койки, - уточнила Елена Дмитриевна в своем отчете о мерах, принимаемых органами здравоохранения по стабилизации ситуации и организации вакцинации на территории области. - Помимо коек для зараженных продолжают функционировать 1789 провизорных коек для пациентов с внебольничной пневмонией, здесь также загруженность не снижается.

Также замминистра рассказала, что в среду, 3 ноября, на базе ЦРБ Октябрьского района откроется инфекционный моногоспиталь на 80 коек, где в том числе будет возможно проводить хирургические операции пациентам, больным ковидом. Резервом для увеличения коечной базы при росте заболеваемости остаются медучреждения в Шахтах, Зверево и Аксае с возможностью открыть 360 дополнительных коек.

В пятницу, 5 ноября, на базе железнодорожной больницы в Ростове открываются койки долечивания для тех, кто выздоровел от ковида, но еще нуждается в лечении, а также роддом для беременных с ковидом в Шахтах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор: «В Ростовской области выявили 6 вирусов гриппа»

Теперь ученые должны проверить эти штаммы (подробнее)

Заболеваемость COVID-19 в Ростовской области выросла на 23%

Это приводит к высокой заполняемости госпиталей (подробнее)