Заболеваемость COVID-19 в Ростовской области выросла на 23%

Рост новых случаев COVID-19 сейчас наблюдается среди взрослого населения Фото: Олег УКЛАДОВ

Заболеваемость коронавирусом в Ростовской области за месяц превысила 17,5 тысяч человек. Это на 23% больше, чем регистрировали в сентябре 2021 года, сообщил сегодня, 2 ноября, главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- На прошедшей неделе рост составил 4,5%. Это приводит к высокой заполняемости госпиталей. При этом кардинального изменения в поведении населения пока так и не наступило, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Рост новых случаев COVID-19 сейчас наблюдается среди взрослого населения. Ситуация с заболеваемостью детей стабилизировалась благодаря каникулам, за это время сократилось количество цепочек заражения, пояснил руководитель управления Роспотребнадзора.

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