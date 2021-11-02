Непривитых специалистов призвали отстранять от работы в Ростовской области

Жителям Дона рекомендуют пройти иммунизацию в нерабочие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев призвал работодателей отстранять от работы непривитых сотрудников. Речь идет о специалистах, которые по роду деятельности обязаны пройти вакцинацию, но отказываются от этого.

- В стране и в области уже есть положительная судебная практика, когда суды признают обоснованным отстранение непривитого, подлежащего обязательной вакцинации. На Дону уже прошли первые суды, и они на стороне работодателей и заинтересованных служб. Призываю активно использовать такую меру реагирования в отношении специалистов, для которых прививка является обязательной, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Руководитель управления Роспотребнадзора также посоветовал землякам как можно скорее пройти иммунизацию и использовать для этого нерабочие дни. Чтобы достигнуть уровня в 80%, региону нужно привить еще 18% населения.

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