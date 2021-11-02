Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 16:17

Непривитых специалистов призвали отстранять от работы в Ростовской области

В регионе уже были случаи, когда суды поддерживали отстранение работников, нежелающих проходить вакцинацию
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жителям Дона рекомендуют пройти иммунизацию в нерабочие дни

Жителям Дона рекомендуют пройти иммунизацию в нерабочие дни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев призвал работодателей отстранять от работы непривитых сотрудников. Речь идет о специалистах, которые по роду деятельности обязаны пройти вакцинацию, но отказываются от этого.

- В стране и в области уже есть положительная судебная практика, когда суды признают обоснованным отстранение непривитого, подлежащего обязательной вакцинации. На Дону уже прошли первые суды, и они на стороне работодателей и заинтересованных служб. Призываю активно использовать такую меру реагирования в отношении специалистов, для которых прививка является обязательной, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Руководитель управления Роспотребнадзора также посоветовал землякам как можно скорее пройти иммунизацию и использовать для этого нерабочие дни. Чтобы достигнуть уровня в 80%, региону нужно привить еще 18% населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Ростовской области старше 60 лет не рекомендуют прививаться «Спутником Лайт»

Для людей в возрасте больше подойдет «Спутник V» (подробности)