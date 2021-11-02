Жителям Ростовской области старше 60 лет не рекомендуют прививаться «Спутником Лайт»

«Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» предлагают людям старше 60 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непривитым жителям Ростовской области старше 60 лет не рекомендуют вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» (Sputnik Lite). Причина - возрастное снижение функции иммунной системы. Об этом сегодня, 2 ноября, рассказали в горздраве донской столицы.

- Категориям населения старше 60 лет, ранее не прошедшим иммунизацию против COVID-19 и не болевшим COVID-19, не рекомендовано применение «Спутника Лайт». Это связано с возрастным снижением функции иммунной системы. Для формирования иммунного ответа показана вакцинация двухкомпонентой вакциной «Гам-Ковид-Вак», то есть «Спутник V», - пояснили журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

При этом в ведомстве добавили, что однокомпонентного «Спутника Лайт» сейчас не так много. В основном его держат для ревакцинации, но если кто-то просит сделать именно эту прививку, не отказывают. К слову, ранее городские власти сообщили, что препарат есть в поликлиниках № 6, 9, 12, 14 и 42.

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