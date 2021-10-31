Власти опровергли сообщения о дефиците вакцины "Спутник Лайт"

В Ростовской области не дефицита вакцины "Спутник Лайт" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе местные власти опровергли сообщения пользователей соцсетей о дефиците вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

По официальным данным, в регионе сейчас порядка 14 тысяч доз этого препарата.

- Поставки регулярны. О наличии вакцины в том или ином пункте необходимо уточнять по телефонам горздрава, - говорится в тексте сообщения

Напомним, что вакцина «Спутник Лайт» предполагает однократное введение. Чаще всего она используется при проведении ревакцинации от коронавирусной инфекции.

В настоящее время полностью вакцинировалось уже почти 1,6 миллиона человек.

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