Роспотребнадзор: «В Ростовской области выявили 6 вирусов гриппа»

Среди взрослых уровень заболеваемости достаточно высокий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области выявили 6 вирусов гриппа, и сейчас они свободно циркулируют среди людей. Обнаруженные образцы уже отправили на анализ в центр «Вектор». Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Мониторинг свидетельствует, что вирус в область пришел. За прошедшую неделю мы выделили сразу 6 вирусов гриппа H3N2. Все они отправлены для анализа в институт «Вектор» в Новосибирск, чтобы посмотреть тот ли это штамм, который введен и используется сейчас в вакцинации, - пояснил Евгений Ковалев.

При этом глава управления Роспортебнадзора отметил, что сейчас впервые более чем за 2 месяца заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 5%. Среди детей уровень ниже эпидпорога. Среди взрослых он достаточно высокий, но наблюдается тенденция к снижению.

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