Кто входит в новую группу риска по гриппу, рассказали в донском Роспортебнадзоре

Донские специалисты рассказали, кому надо привиться надо в первую очередь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области риск подхватить грипп в этом году появился еще у большего числа жителей. О новой группе риска сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Новая группа риска в этом году - это люди, которые переболели COVID-19, - озвучили донские эпидемиологи. - Люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, становятся максимально незащищенными перед вирусной нагрузкой других респираторных заболеваний, поэтому им необходимо привиться против гриппа в первую очередь.

Напомним, что до этого основными группами риска по заболеваемости гриппом это люди, имеющие хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение, люди старшего возраста и дети, потому что у них болезнь развивается стремительно.

Чтобы создать коллективный иммунитет, прививку должны сделать больше 60 процентов жителей. Однако пока таковых - лишь четверть живущих на территории Дона.