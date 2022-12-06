«Корпорация киллеров», главарь банды по кличке «Интеллигент» и садист-одиночка: О самых громких делах 90-х рассказал ветеран ростовского следствия

Ветеран ростовского следствия рассказал, как задерживали известных преступников в 90-е. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователь по особо важным делам, полковник юстиции в отставке Анатолий Заремба - человек, которого с полным правом можно назвать легендой ростовского следствия.

Анатолий Васильевич расследовал самые громкие уголовные дела «лихих 90-х»: о беспощадных ростовских бандах, хладнокровных главарях и безжалостных киллерах. В эфире передачи «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда - Ростов» на 89,8 FM мы поговорили о том, как это было, и какие уроки их этих историй извлекло общество.

«КОРПОРАЦИЯ КИЛЛЕРОВ»

В следствии Анатолий Васильевич проработал более 40 лет. А познакомились мы в «нулевых». Готовили статью, про задержание «корпорации киллеров». Парни принимали через посредников «заказы» на устранение «уважаемых людей». Могли выехать в любой город России – «наследили» и в Ростове-на-Дону. Кого-то из их жертв в самый решающий момент уберегла от пули случайность. Кого-то – не спасло уже ничего.

Благодаря кропотливой работе следователя по особо важным делам Зарембы, ни один из этой «корпорации киллеров» не ушел от справедливого наказания. Как бы ни прятался на просторах нашей бескрайней Родины и сопредельных государств.

- Рады приветствовать вас, Анатолий Васильевич, у нас в радиостудии! Сейчас, спустя время, та эпоха воспринимается совсем по-иному. Интерес к «лихим 90-м» по-прежнему высок. Но банды того времени ушли в прошлое и остались в сериалах про киллеров и «авторитетов». А как это было в реальной, а не в сериальной действительности?

- Да, время было непростое. На сломе эпох возник разгул преступности. Происходила трансформация не только государства, но и нравственных ценностей. В стране стали совершаться очень дерзкие преступления. Стали появляться такие прежде незнакомые нашему народу термины, как «рэкет», «киллер». Тогда же и были созданы подразделения милиции по борьбе с организованной преступностью, чтобы противостоять всему этому.

Но нельзя забывать о том, что организованная преступность не исчезла совсем. Она существует. Конечно, не в таком размахе, как была в конце 80-х начале 90-х.

«БАНДА 30-ТИ»

- В сериалах бандитов той эпохи частенько романтизируют. Но, ведь, на самом деле тогда было совершенно не до романтики. По улицам вечером страшно было ходить. А бандитами двигали самые низменные из людских пороков: корысть, алчность, жестокость. Ярчайший пример – дело «банды 30-ти», которую удалось задержать благодаря Вам и коллегам.

- Да. Это была одна из самых одиозных банд 90-х. В деле фигурировали более 30 человек и 315 эпизодов их преступной деятельности, из которых 18 – убийства. Совершенных за относительно короткий промежуток времени.

Банда долгое время оставалась неуловимой. Еще в декабре 1996 года Ростов потрясло нападение на семью капитана дальнего плавания, проживавшую на улице Катаева. Сам капитан был в отъезде. Бандиты ворвались в дом ночью и застрелили проснувшуюся и принявшуюся звать на помощь жену капитана прямо в кровати на глазах ее семилетней дочери. Обшарили дом в поисках денег. А, уходя, сняли даже золотое кольцо с пальца убитой хозяйки.

- Как удалось выйти на их след?

- Девочка запомнила и сообщила следователям приметы нападавших. Один был интеллигентного вида, с высоким лбом, тонкими чертами лица, большими залысинами и грыз семечки, их шелуха осталась в комнате на полу. Его условно назвали «Интеллигентом». Второй высокий с необыкновенно злыми страшными глазами и татуировкой в виде кинжала на руке. Ему дали кличку – «Зверь». Третий – рыжий. Что определило сразу и его прозвище.

Спустя всего месяц – новое громкое убийство! В результате бандитского налета на фирму, торговавшую куриными окорочками, были беспощадно в упор расстреляны охранники и сам директор фирмы. Похищено 30 миллионов неденоминированных рублей. Свидетелей налетчики на этот раз не оставили. Но баллистическая экспертиза не оставила сомнений, что эти два преступления – звенья одной цепи – пули, попавшие в жену капитана дальнего плавания, охранников и директора фирмы, были выпущены из одного и того же оружия.

- По Ростову тогда прокатилась целая серия дерзких разбойных нападений на предпринимателей и убийств. Они происходили в разных районах...

- И поначалу не были объединены в одно производство. Для раскрытия этих преступлений была создана следственно-оперативная группа. Возглавил ее я. Но работал целый коллектив моих коллег. Мы действовали в тесном сотрудничестве с оперативниками управлением по борьбе с организованной преступностью Главного управления внутренних дел по Ростовской области. Проанализировав все эти преступления, пришли к выводу, что это дела одной и той же банды. И было принято решение объединить все эти преступления в одно дело.

Вместе с оперативниками ростовского РУБОПа, кропотливо, шаг за шагом, он анализировал особенности этих бандитских налетов, поведение членов банды, по крупицам собирая нужную информацию.

Налетчики продолжали свои кровавые вылазки. И становилось понятным, что у банды разные составы. Так, в нападении на предпринимателя на улице Баумана, участвовали новые и не менее колоритные личности. Он открыл дверь, потому что увидел в глазок мужчину в милицейской форме. Но это оказался бандит с лошадиным лицом – «Мент». В пытках предпринимателя (в том числе и раскаленным утюгом, - прим. авт.) усердствовал крепкий спортивного вида парень, у которого на правой руке отсутствовали два пальца – «Беспалый». И опять правил балом «Интеллигент» с семечками.

ДЕНЬГИ И ЖЕНЩИНЫ

- Но вскоре следственно-оперативная группа одного за другим вычислила и задержала всех участников банды?

- Ее главарем и оказался «Интеллигент» - ранее судимый и мечтавший о криминальной славе, абсолютной власти над людьми, требовавший не оставлять свидетелей и любивший семечки. Он был абсолютно холодным и расчетливым, жадным. Еще отбывая наказание за предыдущие преступления в колонии в Коми, он высказывал намерения сколотить банду для быстрого обогащения. Мечтал, чтобы она прогремела на всю страну. И был очень жесток. При этом был довольно начитан, любил рассуждать на библейские темы, следил за своим здоровьем, придумал целую теорию для оправдания своих чудовищных злодеяний.

- А другие?

- «Зверем» с татуировкой в виде кинжала оказался его приятель и вечный соперник в борьбе за власть в банде и любовь красивых женщин. Это у него были пронзительные злые глаза, которые так сильно напугали маленькую дочку капитана дальнего плавания.

Выяснилось, что на совести этих двоих не только налеты на ростовских предпринимателей, но и убийство одного из авторитетных в криминальном мире человека по кличке «Гриб», выполнявшего функции «смотрящего» за одним из городков в Ростовской области.

Как оказалось, «Гриба» заказала его же жена, из мести, что он завел себе молодую любовницу, а еще - из страха потерять деньги и роскошь, которые она с ним имела. Авторитета с его 19-летней любовницей расстреляли в его в доме в Западном жилом массиве. Относительно того, убивать ли эту ни в чем не повинную девушку у бандитов возникла заминка. Однако «Интеллигент» требовал не оставлять свидетелей…

А вот «Беспалый» оказался боксером-неудачником, который когда-то покалечил себе руку. Влюбленным в наводчицу банды, красивую брюнетку – недоучившуюся студентку и неудавшуюся фотомодель.

300 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

- Говорят, одной скамьи подсудимых для членов этой банды в зале Ростовского облсуда не хватило: пришлось ставить вторую?

- Так и было. На суде бандиты вели себя дерзко, ехидно ухмылялись. Эффектные брюнетки – наводчица и вдова убитого авторитета – накрасили губы ярко-красной помадой и смотрели на всех свысока. Но маски и гонор мгновенно исчезли с их лиц, когда судья начал зачитывать приговор. Если сложить все сроки, которые члены банды получили по приговору, то получается 300 лет за колючей проволокой на всех. Главарь получил пожизненное лишение свободы. Но ни один мускул не дрогнул на его лице, когда он это услышал…

Увы, пока будут на земле деньги, алчность и корысть, будут и банды. Возможно, в несколько другой форме. Так что расслабляться не стоит.

САДИСТ-ОДИНОЧКА

- Одним из последних дел, которые вы расследовали, перед тем, как уйти на заслуженный отдых, стало уголовное дело в отношении 46-летнего садиста, убивавшего в Таганроге беззащитных пенсионеров...

- Он наблюдал за домами и квартирами одиноких стариков или пожилых пар. Убивал ножом или выстрелом из ружья. Забирал с собой все ценное. Был очень осторожен. И тогда тоже была создана следственно-оперативная группа. Поначалу думали, что орудуют несколько человек. А оказался – один.

- Но, все-таки убийца стариков «прокололся»...

- На месте одного из убийств обронил билет на электричку. Оказалось, приезжал в Таганрог на охоту за стариками из Гуково. В деле были показания его знакомых о том, что он крайне жесток и издевался даже над родной бабушкой.

Привязывал ее к стулу и лил на голову кипяток. У убитых им стариков (была доказана его причастность к 11 убийствам, - прим. авт.) он забирал даже слуховые аппараты и мелкие монеты. Хранил все эти улики дома.

При задержании оказал сопротивление и был ликвидирован.

"ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!"

- Как в деле банды 30-ти, так и в истории с садистом-одиночкой зло было наказано. И это главное?

- Да. И это очень важно для общества. Со временем в криминалистике появились новые методики, экспертизы, криминалистическая аппаратура, оказывающие неоценимую помощь следователю в раскрытии преступлений и поиске преступников. Следователю уже не нужно «ломать голову» как раньше? Но главным в деле раскрытия преступлений по-прежнему остается человек.

Сегодня Анатолий Василевич Заремба на заслуженном отдыхе. И появилось время, проявить в полной мере еще один из своих талантов – живописца. К нему часто за советом обращаются нынешние ростовские следователи, которые работают над раскрытием громких преступлений.

А на вопрос, скучает ли по работе, легендарный ростовский следователь отвечает: «Конечно, да!»

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