Как Чикатило сам выкопал для себя яму на кладбище

О подробностях жизни маньяка стало известно же после его задержания. Фото: Музей ГУ МВД России.

Жизнь Чикатило, на счету которого десятки жертв, оказалась окутана байками и домыслами. Вместе с экспертами, принимавшими непосредственное участие в поимке маньяка, проанализировали основные из них и узнали, как все было на самом деле.

БАЙКА № 1: «ПОЙМАЛИ МОСКОВСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ»

Во многом такая версия появилась, благодаря недавнему сериалу «Чикатило». Его авторы и сценаристы выдали свою «версию» художественного вымысла. И, хотя сам режиссер посчитал эту свою работу успешной, далеко не всем ростовским зрителям она пришлась по вкусу. Особенно правоохранителям. И, прежде всего, потому, что с первых же серий в этом сериале разворачивался конфликт между ростовскими следователями и группой московских силовиков.

Ветеран ростовского следствия, допрашивавший Чикатило, Амурхан Яндиев. Фото: Татьяна Лысенко.

Первые на экране занимаются «ерундой», постоянно пьют, подтасовывают факты и пытаются «навешать» все преступления «Лесополосы» на совершенно невиновных людей. Зато вторые – просто молодцы, и если бы не они….

Известный ростовский следователь Амурхан Яндиев искренне возмутился увиденным. Он вспоминал, что это дело было действительно на контроле на самом верху, в столице, и по линии ЦК КПСС. Но ни минуты спокойной у ростовских следователей и оперативников не было до тех пор, пока Чикатило, наконец, не был пойман.

- Вместе с сотрудниками уголовного розыска мы понимали, что маньяк курсирует по железнодорожным станциям, - вспоминал ветеран ростовской прокуратуры в беседе с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону». - Нашли свидетельницу – кассиршу билетных касс одной из станций, которая видела и описала подозрительного сутулого мужчину в очках и плаще. Он вместе с мальчиком, покупал билеты на электричку. Этого же ребенка потом нашли в лесополосе зверски убитым. А дочь кассирши рассказала, что не раз видела этого странного мужчину в электричках. И он даже пытался с ней познакомиться.

В свою очередь генерал-лейтенант милиции в отставке Михаил Фетисов, который в те годы возглавлял областной главк МВД и лично отдал приказ о задержании Чикатило, вспоминал в беседе с «Комсомолкой», как вышли на «Романыча»:

- На железнодорожных станциях дежурили наши сотрудники. И в рапорта заносили все странное и подозрительное. Мы обратили внимание на рапорт одного из них, Рыбакова. Он указал странного мужчину, вышедшего на станцию из леса, но не похожего на грибника. На щеке и ухе у него были следы, как от крови. Мужчина объяснил, что якобы поцарапался веткой. Предъявил документы на имя Андрея Романовича Чикатило.

Допрос на месте преступления. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Фамилия мне уже встречалась. Все фамилии и имена подозреваемых за весь период дела «Лесополосы» я вносил в специальную записную книжку. Открыл ее – так и есть! Чикатило в моих записях значился под номером 9! И это был тот самый подозрительный мужчина, которого наши оперативники задержали на вокзале в Ростове из-за подозрительного поведения, с подозрительным набором в портфеле. И которого пришлось тогда отпустить, потому что не совпадала его группа крови и группа выделений убийцы, найденных на теле одной из жертв.

За Чикатило установили скрытое наблюдение. Сотрудники докладывали мне, что он взвинчен, кружит возле детских площадок и дворов, пытается познакомиться, то с ребенком, то с женщиной. Ищет очередную жертву. И стало ясно, что надо его задерживать, пока не случилось новой беды. Так что вычислили и задержали преступника именно ростовские оперативники.

БАЙКА № 2: «НЕ РАССТРЕЛЯЛИ, А ОТДАЛИ НА ИССЛЕДОВАНИЯ»

Хоть и выглядит бредом, но предпосылка для нее была. Михаил Фетисов вспоминал, как в Ростов в то время прибыла японская делегация. В ее составе были и представители японской науки. Они обратились к генералу с необычной просьбой – во время приведения в исполнение приговора Чикатило, не стрелять ему в голову, сберечь его мозг. И разрешить им его изучение.

- Конечно, эта просьба была отклонена. Приговор был приведен в исполнение, так, как и положено. В соответствии с Законом. Место захоронения Чикатило засекречено во избежание дальнейших эксцессов, - подчеркнул генерал.

БАЙКА № 3 «ПРИПИСАЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОН НЕ СОВЕРШАЛ»

А вот тут все, скорее, наоборот. И следователь Яндиев, и генерал Фетисов, и другие оперативники вспоминают, что пока шли поиски, проверялись на причастность различные люди и версии. И были раскрыты десятки других преступлений.

Дело Чикатило хранится в архиве. Фото: Ростовский областной суд.

Например, задержан батайский садист Черемухин и убийца, «косивший» под разыскиваемого Чикатило и убивавший девушек.

Кроме того, когда Чикатило задержали и он начал говорить, то рассказал подробности убийства девятилетней девочки в Шахтах, за которое был задержан и расстрелян другой человек – по фамилии Кравченко. А еще делился подробностями об убийствах в наших краях и во время своих командировок в другие регионы страны, которые прежде не были объединены в одно дело «Лесополосы».

- Он рассказал об убийстве мальчика, которого разыскивали безутешные родители, и который значился как без вести пропавший. Ребенок не был найден ни живым, ни мертвым, - поделился с "КП-Ростов-на-Дону" Амурхан Хадрисович. - До тех пор, пока Чикатило не показал, куда закопал на одном из кладбищ в яме. Утверждал, что, якобы, рыл ее для себя. Хотел уйти из жизни, но вернулся в итоге к убийствам других.

БАЙКА № 4 «БЫЛ ЖИВ ПОСЛЕ РАССТРЕЛА»

Эту историю, рассказанную одним из участников того расстрела, можно прочесть в Интернете до сих пор. Якобы Чикатило куда-то в метель долго-долго везли. После выстрела в сердце (!) задержанный упал, а кровь текла, как из-под крана. Кто-то предложил сделать еще выстрел, сказав, что он еще живой. Возможно, это просто новый сценарий для очередного фильма-ужасов, но рассказ далек от реальных событий, которые происходили 14 февраля 1994 года.

Чикатило был расстрелян в возрасте 57 лет в Новочеркасской тюрьме. По «регламенту», согласно которому такой приводят приговор в исполнение в отношении всех, кому он вынесен. При этом присутствует очень ограниченный круг должностных лиц.

Чикатило просил о помиловании. Фото: Ростовский областной суд.

Если коротко: накануне осужденному не говорят, что приговор будет приведен в исполнение. На следующий день зачитывают документ об отклонении о помиловании (все осужденные обычно пишут жалобы, прошения и просят сохранить им жизнь. Чикатило не был исключением, - прим. авт.). Дальше - все быстро. Шаг в специальную комнату. Выстрел в затылок. Документ о том, что приговор приведен в исполнение.

Генерал Фетисов уверяет: приговор был приведен в исполнение именно так, согласно всем правилам и закону.

БАЙКА № 5 «ВАРИЛ СУП ИЗ ЖЕРТВ»

- Жена Чикатило – Феодосия, вспоминала, что ее муж всегда брал с собой в командировки маленькую кастрюльку. Но раньше все командированные возили с собой кипятильник, кастрюльку, лодку, складной стакан, - считает следователь Амурхан Яндиев. - Скорее всего, в основу этой «байки» лег тот факт, что отрезные части так и не были найдены потом на месте преступления.

Но, по свидетельству оперативников, некоторые тела были найдены спустя длительное время уже в измененном от естественных причин состоянии. Возможно, то, что было рядом в опавшей листве или в земле, просто не сохранилось.

Оказалось, что у Чикатило было много секретов. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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