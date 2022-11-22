Оказалось, что Чикатило был только с вид примерным семьянином. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В ноябре - ровно 32 года с момента задержания Чикатило, на счету которого десятки жертв. Но оказалось, в жизни у образцового семьянина Романыча была не только семья, но и любовница.

Правда, выяснилось это уже после его задержания. Чем закончилась такая связь для его дамы, и почему он не пожалел младшую сестренку женщины, "КП-Ростов-на-Дону" рассказал ветеран ростовского следствия, допрашивавший Чикатило, Амурхан Яндиев.

ДОМИК ДЛЯ УТЕХ

Несмотря на то, что в семье Чикатило росли двое детей, он избегал близости с женой. А для походов налево даже купил на скопленные тайно деньги небольшой домик-«мазанку» на окраине города Шахты Ростовской области. И планировал водить туда время от времени дам легкого поведения.

Допрос на месте преступления. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

История умалчивает, насколько эти планы удалось ему осуществить. Но вышло так, что именно в этом домике первой жертвой его зверств в декабре 1978 года стала девятилетняя девочка. Он увел ее с автобусной остановки, пообещав подарить «американскую жвачку». Там же задушил ребенка, а после - выбросил под мост в речку Грушевка. Неподалеку от этого домика.

Чикатило активно сотрудничал со следствием. Фото: Ростовский областной суд.

К слову, за это преступление был задержан, а потом и расстрелян другой человек – проживавший неподалеку, на той же улице, и ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней.

Уже позже о той своей первой жертве Чикатило рассказал следователям сам, когда был задержан в ходе операции «Лесополоса». Рассказал и о доме, купленном для свиданий с проститутками. Там он впервые получил удовольствие.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Но любовницу Чикатило себе все-таки завел. Потом. Когда за ним уже потянулась череда кровавых преступлений.

Это случилось уже после истории в интернате Новошахтинска, где он работал сначала учителем физкультуры, а потом и русского языка. После того, как ученицы пожаловались на домогательства нового педагога, Чикатило попросили уволиться. Тогда он перебрался на работу в местное ПТУ.

А дальше у него были четыре относительно тихих года. Он стал встречаться с женщиной. По некоторым данным, познакомился с ней и ее подругой в электричке. Предложил арендовать его домик-«мазанку». Потом захаживал в комнату общежития, где проживала эта особа.

О пикантных подробностях личной жизни Романыча стало извстно же после его задержания. Фото: Музей ГУ МВД России.

Женщина работала на каком-то местном предприятии. И эта связь на какое-то время, каким-то странным образом устраивала их обоих. Однажды, в беседе со следователем, Чикатило обмолвился о том, что она многое ему позволяла в интимном плане.

ЖЕНА ВЕРИЛА

При этом сама дама объясняла, что ему много и не надо было. Просто она снисходительно относилась к некоторым его слабостям и странностям. Иногда он предлагал ей отправиться для интимного свидания на природу. Обязательно припасал для этого в своем портфеле бутылку и две рюмочки…

При этом, как примерный семьянин, после встреч с этой женщиной Андрей Романович возвращался домой к своей властной жене, которую ласково называл «Фенечкой», дарил фиалки и побаивался.

Феодосия ничего не замечала. Она была уверена: муж - импотент. Какие уж тут любовницы!

Задержки после работы он объяснял тем, что остался позаниматься с кем-то в училище. Или отправился в редакцию, ведь он еще и писал заметки для местных газет. Феодосия верила.

СТРАШНЫЙ КОНЕЦ

Ветеран ростовского следствия, допрашивавший Чикатило – Амурхан Яндиев, подтвердил информацию о пассии маньяка. И добавил, что для любовницы связь с маньяком закончилась без трагических эксцессов. Он, судя по всему, и не думал ее убивать. А вот ее младшую сестру – не пощадил…

Ветеран ростовского следствия, допрашивавший Чикатило, Амурхан Яндиев. Фото: Татьяна Лысенко.

По словам собеседника, младшая сестренка этой женщины страдала с детства слабоумием, и у нее была «заячья губа». Надо же было такому случиться, чтобы летом 1983 года Чикатило встретил эту девочку в Ростове на остановке возле парка Авиаторов.

Предложил ей скоротать дорогу до другой остановки, где якобы ходили автобусы через зеленый массив. Тогда он зверски надругался над ребенком и закопал.

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