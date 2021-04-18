"Ваш сын реабилитирован, но уже расстрелян": Как из-за маньяка Чикатило казнили невиновного

В камере. Фото: Музей ГУ МВД России по РО

Одна из серий активно обсуждаемого сериала Сарика Андреасяна «Чикатило» про ростовского маньяка посвящена первой жертве злодея. А еще трагической ошибке следствия, стоившей жизни мужчине, который это преступление, как выяснилось уже потом, не совершал…

На следственном эксперементе маньяк всегда был на поводке. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

КРАСНАЯ КУРТОЧКА

Речь идет о событиях 22 декабря 1978 года. Когда в городе Шахты из школы домой не вернулась 9-летняя Лена* – девочка из хорошей семьи. Спустя пару дней ее труп обнаружили под пешеходным мостом через речку Грушевка на окраине города Шахты, где и жил Чикатило. Тогда этот район считался очень неблагополучным, эдаким местным «шанхайчиком».

Глаза убитой девочки были завязаны ее же шарфом. Уже тогда следователи и эксперты ужаснулись тому, что сотворил убийца: малышку жестоко изнасиловали и задушили.

Одна из местных жительниц запомнила, что видела, как девочка шла от остановки автобуса к с каким-то высоким пожилым мужчиной в плаще и шляпе. Запомнила, потому что ей показалось каким-то странным их общение: было что-то такое неуловимо тревожное в этой странной паре… А еще - потому, что на девочке была яркая красная курточка…

Милиционеры пригласили знакомого художника, и со слов свидетельницы тот нарисовал портрет попутчика ребенка.

Маньяк всегда менялся перед камерой и любил позировать. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

СТРАННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Фоторобот размножили и участковые стали показывать его местным жителям. Уже тогда директор одного из интернатов сообщил, что этот портрет – практически копия их бывшего учителя русского языка и литературы Андрея Чикатило. В свое время его пришлось уволить из интерната за странное поведение: якобы педагог приставал к девочкам, ученицы пожаловались, что он щупает их…

Андрея Романовича тогда даже допросили. Выяснилось, что незадолго до трагедии тот купил домик-развалюшку на окраине города, в том самом «шанхайчике». Время от времени бывал там. Но будничные и житейские объяснения бесцветного, неуклюжего тихони-преподавателя, оказавшегося к тому же еще и примерным семьянином с двумя детьми, почему-то показались оперативникам правдоподобными.

- Он сказал, что домик прикупили по случаю, как дачу, - вспоминает ростовский следователь, знакомый с материалами дела. - Но живут не богато: привести его в порядок все никак не сподобились. Что в интернате ученицы оклеветали его, потому что ленились и не хотели учить уроки. А что касается убитой девочки, то у него вдруг сделалось такое лицо, когда его об этом спросили, что показалось, что он вот-вот заплачет.

Оперативники подумали тогда, что примерный семьянин настолько был потрясен фактом зверского убийства ребенка… Не был похож он на зверя, который мог так истерзать жертву…

Александр Кравченко был реабилитирован посмертно. Фото: Музей ГУ МВД России по РО

ПОДХОДЯЩАЯ КАНДИДАТУРА

Зато на роль убийцы Леночки прекрасно подходил другой человек, проживавший в том же районе, Александр Кравченко. Как оказалось, мужчина уже был судим за такое же убийство другой 9-летней девочки. Изнасилованной и задушенной жертве он выколол глаза, закопав ее труп в огороде. Поскольку на тот момент преступнику было 17-ть, то ему дали за это восемь лет. За хорошее поведение он вышел условно-досрочно. Женился. И вроде бы начал новую жизнь.

- Его жена и ее сестра клялись, что он в тот вечер в шесть часов (время, когда свидетельница видела, как какой-то дяденька вел Лену от остановки, - прим. автр.) был уже дома, - продолжает наш собеседник. - Но, кто же им поверит? Решили, что выгораживают всеми силами своего мужика. Не приняли и во внимание тот факт, что Кравченко совсем не был похож на фоторобот. По всем другим параметрам, с его-то темным прошлым, он идеально подходил на роль беспощадного зверя-убийцы. Да и сам Александр, спустя несколько дней, проведенных в камере изолятора, во всем признался.

Правда, на суде он потом отказался от первоначальных показаний: заявил, что оговорил себя под давлением следователей. Но это не помогло… Его признали виновным и приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Приговор привели в исполнение.

Бывший следователь отдела прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев расследовал дело Андрея Чикатило.

ОТКРОВЕНИЕ МАНЬЯКА

А уже потом, в начале 80-х, когда по Ростову и его окрестностям прокатилась серия жутких убийств женщин и детей, вселявшая ужас в местных жителей, началась операция «Лесополоса». Завершилась она только в ноябре 1990-го - задержанием Андрея Чикатило.

Убийство Лены ему сначала не вменяли. Во-первых, преступление считалось раскрытым. А во-вторых, «Лесополоса» вела отсчет с начала 80-х.

- Когда же он разговорился, то сам рассказал, про Лену. Признался, что это его рук дело и стал подробно рассказывать все детали, совершенного им зверства, - вспоминает ветеран прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев, который тогда возглавлял один из ее отделов и работавший в группе по делу «Лесополосы».

Проверили, сопоставили факты, детали. И вменили ему этот эпизод в числе 53-х других убийств.

Вещи Чикатило. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

ТОЛЬКИХ ЖЕРТВ МОГЛО БЫ И НЕ БЫТЬ

Что же касается казненного к тому времени Кравченко, то оперативная группа даже добивалась его реабилитации. Уже после проверили: почему он то признавался в этом убийстве, то вдруг отказывался от своих показаний. Оказалось, что в дни, когда он признавался, к нему в камеру сажали матерого зека, который избивал его и издевался, вынуждая по чьей-то просьбе, давать признательные показания. Кравченко очень боялся своего соседа.

- Наступит день и час, и вам будет стыдно за то, что вы губите меня, невиновного человека, оставляя моего ребенка без отца, - написал Александр в своем последнем прошении о помиловании…

Стало стыдно или нет. Об этом уже вряд ли кто-то узнает. Но то, что Чикатило могли поймать после первого совершенного им преступления, а не после 53-го, факт, который навсегда останется фактом.

Амурхан Яндиев. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

«ВАШ СЫН БЫЛ НЕВИНОВЕН»

- К матери Кравченко тогда отправили следователя: сообщить, что ее сын невиновен и теперь реабилитирован, - вспоминает Амурхан Хадрисович.

«Не виновен? Реабилитирован?! Где он? Где мой сын?» - встрепенулась пожилая женщина, когда к ней пришел сотрудник с такой-то вестью и с извинениями за чудовищную ошибку.

Быть может, ей на мгновение вдруг показалось, что после всех этих слов на пороге покажется и любимый Сашенька?..

- Он был… расстрелян. Реабилитирован уже посмертно, - вернул ее в суровую действительность визитер.

А потом, говорят, еще долго не мог забыть, как по щеке окаменевшей матери Кравченко покатилась горькая слеза…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертвы Чикатило: рассказываем истории людей, для которых встреча с маньяком стала роковой

На счету маньяка более пятидесяти поломанных судеб. Вспоминаем, кем были жертвы Чикатило и почему доверились ему (подробности)