Жертвы Чикатило: рассказываем истории людей, для которых встреча с маньяком стала роковой

Чикатило на следственном эксперименте. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Жертвы Чикатило знакомились с маньяком на остановках и обочинах дорог, в автобусах и даже аэропорту. Маньяк никому не давал шанса — случайные встречи с ним всегда становились роковыми. Рассказываем, кем были люди, вину за трагические судьбы которых взял на себя Андрей Чикатило.

ОБЕЩАЛ ПОДАРИТЬ ЖВАЧКУ

Девятилетнюю Юлю из Шахт долгое время считали первой жертвой Чикатило. Мужчина якобы познакомился с девочкой на трамвайной остановке «Трампарк». Как сообщается в материалах дела, Чикатило «обманным путем завлек ее в пустующий дом».

На счету Чикатило десятки жертв. Фото: Татьяна Лысенко.

На суде маньяк рассказывал, что предложил малышке жвачку — лакомство будто хранилось у него дома. Ничего не подозревавшая девочка пошла за незнакомцем, но из того дома уже не вышла.

Поначалу Чикатило открестился от случая в Шахтах. По одной из версий, он попросту боялся народного гнева, ведь в этом городе жила его семья. После того, как Феодосия и Юрий Чикатило покинули город, глава семейства во всем сознался. Тем не менее случай признали недоказанным.

НЕ ЧУВСТВОВАЛИ ОПАСНОСТИ

На протяжении нескольких лет жертвами Чикатило становились дети. С 13-летней Настей мужчина познакомился, когда она шла в магазин. Андрей Чикатило начал разговаривать с девочкой и сразу расположил ее к себе. Сбежать от Чикатило Настя также не смогла.

Обычно Андрей Чикатило знакомился с жертвами и заводил из в уже знакомые ему места. Однако осторожничал он не всегда, совершал преступления в незнакомых городах.

Чикатило задержали в 1990 году. Фото: музей ГУ МВД по Ростовской области.

Так, в 1982 году Чикатило отправился в отпуск в Краснодар. Здесь в поисках жертвы маньяк ездил по городу и даже добрался до аэропорта. Здесь увидел 14-летнюю Дашу, познакомился и отвел ее далеко от аэропорта, к одному из донских хозяйств.

Чикатило заманивал жертв под разными предлогами: предлагал лакомство, показывал короткий путь, даже просил помощи.

— Он мастерски втирался в доверие к детям. Чем-то заманивал. Они шли с ним, не чувствуя опасности, — рассказывал один из следователей.

УБИЙСТВА ЗНАКОМЫХ

Жертвами Чикатило становились не только едва знакомые люди, но даже соседи. В начале 80-х мужчина пошел на железнодорожный вокзал в Шахтах, где жил с семьей. Он случайно наткнулся на хорошую знакомую — 19-летнюю Машу.

Чикатило видел, как Маша взрослела, ведь жила она по соседству. Более того, отец девушки и жена Чикатило Феодосия росли вместе и дружили.

Знакомые Чикатило долго не могли поверить в его причастность к преступлениям. Фото: Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Маньяк не раз сталкивался с Марией по жизни. Так, какое-то время Андрей Чикатило работал завучем в новошахтинских школе-интернате и профучилище. В те же годы девушка там училась.

В случае Маши Чикатило не пришлось стараться и втираться в доверие. Девушка явно не ожидала ничего плохого от давнего знакомого родителей Андрея Романовича. Вместе с ним девушка ушла с вокзала, а спустя несколько дней ее нашли в лесополосе поблизости.

СОТНИ ПОЛОМАННЫХ СУДЕБ

Маньяк Чикатило не только забрал жизни более 50 человек, но и поломал судьбы их семьям. Так в интервью «КП» двоюродная сестра одной из жертв Екатерина до сих пор не может забыть то страшное время.

Преступник казался самым обычным жителем области. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Маленькую сестру Екатерины нашли в роще после нападения Чикатило. Как говорит собеседница, семья долго не могла прийти в себя после трагедии. Сейчас Екатерине за 40, но ей до сих сложно говорить о тех событиях.

— Однажды я остановилась рядом с той самой рощицей, где нашли сестру. Меня охватил дикий страх. Такой же страх, как и тогда, в детстве. Я смотрела на рощу и думала о сестре, — вспоминает Екатерина.

* Имена жертв Андрея Чикатило изменены

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