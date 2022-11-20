Мы выяснили, что сейчас стало с камерой, в который прожил последние дни перед казнью Андрей Чикатило. Фото: "КП" Архив

20 ноября исполняется ровно 32 года с тех пор, как был задержан, пожалуй, самый известный маньяк современности Андрей Чикатило. На его счету - более 50 жертв. И это только преступления, доказанные в суде. Про феномен душегуба снято множество передач и несколько фильмов. Но, несмотря на то, что прошло много лет, эта тема по-прежнему волнует людей.

По мнению правоохранителей, образ Чикатило в кино был не похож на него в реальности. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Почему? Об этом мы поговорили с дочерью известного ростовского психиатра Александра Бухановского. Именно он в свое время составил психологический портрет маньяка, когда его поиски только велись во время милицейской операции «Лесополоса». А еще сумел разговорить задержанного Чикатило и вызвать его на откровенность, чего не удавалось сделать до него ни следователям, ни оперативникам..

«ВСЕ, ЧТО НАПИСАЛ – СОВПАЛО»

Продолжателем дела, стала его дочь. Мы беседуем с врачом-психиатром Ольгой Бухановской в клинике, основанной ее отцом - ростовском лечебно-реабилитационном центре "Феникс". На стене – портрет Александра Олимпиевича. Вспоминаем, как Чикатило и раскрыл ему свою душу. Ярко это было показано в американском фильме «Гражданин Х».

Ольга Бухановская. Фото: Личный архив героя публикации

- У нас дома хранится история болезни Чикатило, оформленная папиной рукой, - начала разговор Ольга Александровна. - И тот самый, напечатанный отцом на печатной машинке на листе формата А-4 проспективный, то есть вероятностный портрет преступника. Его составил отец, сотрудничая с правоохранителями, когда шла операция «Лесополоса». Потом Чикатило был задержан. И оказалось, что все, что написал отец, совпадает с реальностью.

- О чем портрет?

- Он назвал его там «гражданином Х». Это мужчина, имеющий семью, работу, связанную с командировками, возможно, образован. Самой обычной внешности, примерный семьянин, имеет проблемы в сексуальном плане и т.д. С этим листочком отец и пришел к задержанному. Сказал, что писал это про него, еще не видя его. И попросил помощи: если, тут что-то не так, то расскажите, поправьте меня. Чикатило стал добавлять. Просто отец всегда говорил с пациентами, как врач, проявляя уважение к пациенту. Так было и в тот раз, когда он зашел в камеру к Чикатило. На тот момент, это был для него новый пациент и новые открытия. Поэтому это ему и удалось.

- Что отец рассказывал, когда приходил домой после этого?

- Я знаю, что та самая откровенная беседа с Чикатило закончилась около 23 часов ночи. Тогда отец позвонил следователю Виктору Буракову и сказал, что Чикатило начал говорить. Папе разрешили продолжить работу дальше. По-моему, он и сам был потрясен, от того, что именно ему открылось в том человеке. Когда ты выполняешь социальную роль «врач», то автоматически по-другому относишься к человеку и по-другому с ним разговариваешь. Помню, как однажды, в перерыве между беседами, отец пришел домой на обед. И, убегая обратно, попросил маму сделать бутерброды – для Андрея Чикатило. Мама сначала отказалась категорически. Но отец объяснил, что по-другому просто не может, ведь он же для него – пациент.

«ТАКИЕ ЛЮДИ, К СОЖАЛЕНИЮ, БЫЛИ И БУДУТ»

- Почему у человека возникают подобные склонности как у Чикатило? Такое вообще лечится?

- Лечится. Но тех людей, которых в обществе зовут «маньяками», на нашем профессиональном языке называют пациентами с расстройством сексуального предпочтения, стержнем которого является садизм. И это официальное психическое нарушение. Но у ряда маньяков на садизм могут нанизываться и другие расстройства сексуального предпочтения. Кто-то склонен совершать садистические действия по отношению к подросткам или к женщинам. Другие - в отношении людей зрелого возраста или стариков. Страдает и волевая сфера, ее нарушения могут быть связаны и с шизофреническим процессом, и с алкоголизмом, и с умственной отсталостью, и со старческой деменцией. Поняв, какие именно механизмы являются причиной поведения и влечений такого человека, врач выявляет зависимость и видит, в рамках какого именно расстройства это возникает. А дальше - ставит диагноз и подбирает терапию.

Понимаете, такие люди всегда были. Они есть и, к сожалению, будут. Но расстрелами эту проблему не решить. Важно обращать внимание на признаки изменения в поведении человека и вовремя привести к психиатру. Тогда мы избежим убийств.

Александр Бухановский. Фото: Личный архив героя публикации

- У вас были случаи, когда к вам приводили таких людей, и вы помогали им остановиться?

- И были, и есть. Например, несколько лет назад родители привели юношу, который стал проявлять жестокость к маленьким и слабым. Он признался, что его одолевает желание убивать. Когда мы поняли причину, подобрали лечение и остановили у последней черты. Этот мужчина стал успешным, женился. Приходил потом поблагодарить.

- На какие «звоночки» следует обратить внимание близким? Ведь жена Чикатило сначала не верила, что муж ее способен на подобное. Он был примерным семьянином, хотя и слабым в сексуальном плане. И лишь, когда следователи предъявили женщине доказательства, она сопоставила факты. А когда им устроили свидание в камере, то Чикатило плакал и сокрушался, что не послушался жену, ведь она говорила ему: «Лечись»…

- Первые проявления могут быть в детском возрасте. В юности. Маньяками не становятся в зрелости. Раньше должно что-то произойти, что потом может проявиться так страшно. Могут наслоиться несколько факторов - наследственность, дурное воспитание, увиденные страшные сцены насилия. Поэтому нужно обращать внимание на жестокое поведение ребенка по отношению к животным, причинение мучений маленьким беспомощным существам. Как правило, так он снимает напряжение, чувствует себя значимым и ему становиться от всего этого комфортно.

А вот в зрелом возрасте жены и любовницы должны обратить внимание на то, что мужчина просматривает специфическое жестокое видео с отрезанием частей тела, детское порно, с акцентом на детском теле, ножках и так далее. Кроме того, должны насторожить предложения от мужчины, связать и причинить боль. Если это становиться постоянным и настойчивым, это должно насторожить. Все эти «игры» про прокалывание, подвешивания на крюках, это уже повод.

«ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ»

- Иногда это популяризируется как сексуальное разнообразие....

- Это должно быть под жесточайшей цензурой! Это не норма. Все эти сексуальные практики - девиантное поведение. Нам нужно сегодня вернуться к прежним нравственным нормам: к человеческим отношениям и нравственным ценностям.

Чикатило смогли задержать только в 1990 году. Фото: Татьяна Лысенко.

- Но может ли жена вообще не замечать, что у мужа нездоровые наклонности?

- Может. В тех случаях, когда по отношению к ней и детям такой человек может не проявлять своих наклонностей. Они для него – святое, но по отношению к ним он чувствует себя слабым, никчемным, неудачным. Где-то нужно это компенсировать и почувствовать себя значимым. Кто-то побежит покупать «виагру» и к дамам легкого поведения, кто-то спортом начнет заниматься, а кто-то компенсирует это другим механизмом, проявившимся и закрепившимся когда-то в детстве, связанным с жестокостью и садизмом. Хорошо, если остановится, поняв, что выходит за рамки. Но где они эти рамки сегодня? Пропаганда того, что все можно, лишает борьбы мотивов. Исчезают внутренняя совесть и внутренние тормоза.

- Как по-Вашему, почему тема Чикатило не утихает спустя столько лет?

- Наверное, в первую очередь потому, что люди интересуются этой информацией, чтобы обезопасить себя и своих близких от подобного. Для специалистов же задача стоит несравненно шире – понять механизмы, которые приводят к подобному и обезопасить от них общество. Поэтому важно просвещать людей в области психиатрии, обращать внимание на признаки изменения в поведении человека и профилактировать, чтобы не допустить новых преступлений.

Реальные кадры следственного эксперимента. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

КОНКРЕТНО

Как «брали» маньяка

Возглавлявший областной главк ростовской милиции Михаил Фетисов осенью 1990 года отдал приказ о задержании маньяка. Долгие годы Михаил Григорьевич не давал никаких интервью. Но согласился для «КП-Ростов-на-Дону» рассказать о подробностях того дела.

- В записную книжку я с самого начала «Лесополосы» вносил фамилии всех, кто проходил по ней подозреваемыми, - вспоминает генерал. - И Чикатило значился в ней под номером 9. Его уже задерживали в 1984-м, поскольку он выслеживал девушек на вокзале. Но, тогда ему повезло – отпустили, поскольку якобы его группа крови не совпала с группой выделений убийцы, обнаруженных на одной из жертв. Потом уже разобрались, что это была ошибка, позволившая маньяку тогда ускользнуть. Но после того, как в паре километров от станции «Донлесхоз» был обнаружен труп убитой женщины и его сразу же включили как новый эпизод в деле «Лесополосы», сомнений не осталось. Мне передали рапорт сержанта, который видел накануне показавшегося ему подозрительным мужчину в плаще с портфелем, выбравшегося из кустов, с поврежденным пальцем на руке и следами, как от крови на щеке. Тот попросил незнакомца предъявить документы и отразил в рапорте редкую фамилию – Чикатило. Тут, словно что-то щелкнуло – она мне уже встречалась!

После этого, по словам Фетисова, оперативники негласно наблюдали за Чикатило, который ходил к врачу по поводу укушенного пальца. Пытался знакомиться на улицах то с мальчиком, то с женщиной. И злился, что у него это не получается.

Чикатило активно сотрудничал со следствием. Фото: Ростовский областной суд.

- К этому времени уже практически не оставалось сомнений, что это именно он, - продолжает собеседник. - Ребята говорили: мол, надо его уже брать. Видно же, ищет новую жертву. Не дай бог, прозеваем! Были улики, позволяющие провести это задержание. И я отдал такой приказ. Это был Новочеркасск. 1990 год. Ноябрь.

- Андрей Романович Чикатило? Вы задержаны! – прозвучало за спиной у высокого нескладного мужчины средних лет в очках, с авоськой и баллоном пива в руке…. Его быстро усадили в оперативный «жигуленок» и повезли в Ростов, в кабинет Фетисова.

Кстати, когда Чикатило был объявлен смертельный приговор, зал судебных заседаний Ростовского областного суда, полный родственников невинных жертв маньяка, встретил это решение аплодисментами. Во время процесса родители и родственники жестоко замученных и истерзанных женщин и детей рыдали, падали в обмороки и просили выдать изверга им – на самосуд.

Создатели сериала не во всех сценах смогли передать реальные события. Фото: Музей ГУ МВД России.

В той камере Новочерасской тюрьмы Чикатило писал бесконечные жалобы и прошения. А в прошении о помиловании на имя Президента России тогда так и написал: «Прошу Вас оставить мне жизнь!» Но прошение было отклонено. И в феврале 1994 года его доставили к месту исполнения приговора.

КСТАТИ

«Шляпа, удостоверения и ножи»

Вещи маньяка до сих пор хранятся в Музее истории органов правопорядка Дона.

- На стенде, в нашем музее, посвященном операции «Лесополоса», есть очки Чикатило, его шляпа, удостоверение о том, что он сотрудник завода, ножи и указ Президента об отмене его прошения о замене смертной казни, - рассказала заслуженный работник культуры России Надежда Иванова.

По ее словам, нельзя сказать, что к этой экспозиции особый интерес у посетителей. Не больше, чем, скажем, к экспозиции по известному громкому делу банды «Фантомасов», или маньяка Нагиева (не путать с известным актером!), охотившимся в советские годы на Аллу Пугачеву. Чикатило – сегодня, всего лишь экспонат. Причем, не самый главный.

Вещи Чикатило. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.

- Удалось ли за эти годы приблизиться к разгадке, почему становятся маньяками? – отвечает вопросом на вопрос Надежда Михайловна. - Думаю, что нет. Во всяком случае, ни у кого нет точного ответа. Трудное детство, говорите? Душевные травмы и лишения юности? Но почему одних это закаляет и заставляет совершать прекрасные поступки, а других превращает в нелюдей? Ведь никто не ответил.

Дело Чикатило хранится в архиве. Фото: Ростовский областной суд.

ДОСЛОВНО

«Был похож на медведя»

Амурхан Яндиев, ветеран ростовского следствия:

- Ручищи у него были – во! Крупные, сильные и висели вот так. И ходил он неловко выворачивая ноги, потому что у него была болезнь суставов. На медведя неловкого похож. И говорил глуховатым голосом, себе под нос.

В архивах Ядиева до сих пор хранится съемка выводки Чикатило на месте преступления. Где он допрашивает маньяка о том, как было дело.

Чикатило просил о помиловании. Фото: Ростовский областной суд

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КСТАТИ

Откуда такие берутся: Мозг Чикатило хотели заполучить японцы

Вот уже не первый раз замечаю, что беседовать с ростовскими следователями и оперативниками, являвшимися непосредственными участниками операции «Лесополоса» по поиску серийного убийцы Андрея Чикатило все интереснее. И знаете, почему? Все, что снимали до сих пор про Чикатило, просто не выдерживает сравнения с реальными событиями!

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