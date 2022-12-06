В Ростовской области не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары

По итогам ноября 2022 года можно отметить, что ситуация с ценами стабильная, а резких всплесков цен не наблюдается Фото: Ксения Высотина

В донском регионе активно ведется мониторинг ценовой ситуации на социально значимый товары первой необходимости. О состоянии цен на продукты рассказал директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов.

В текущем году развитие потребительского рынка происходит в условиях санкций не только в Ростовской области, но и России в целом. В результате чего произошел быстрый рост инфляции, проблемы с перевозками, закрытие иностранных компаний на отечественном рынке, а также серьезные изменения в условиях кредитования. Активность потребителей остается сдержанной.

По итогам ноября 2022 года можно отметить, что ситуация с ценами стабильная, а резких всплесков цен не наблюдается. По данных Ростовстата с 31 октября по 28 ноября отмечен рост цен на несколько социально-значимых продуктов. Так, стоимость пшена увеличилась на 1,8%, морковь выросла в цене на 1,4%, а сливочное масло на 1,3%. Также ржаной и ржано-пшеничных хлеб увеличились в цене на 1,3%, рис вырос в цене на 0,7%, а молоко на 0,5%, а яйца подорожали на 0,1%.

Цены не изменились на баранину и картофель. Еще на 15 товаров стоимость упала. Так, сахар стал дешевле на 3,8%, капуста на 3,6%, а подсолнечное масло га 2,4%. Кроме того, в стоимости упали гречневая крупа на 2,1%, еще на 2% снизилась цена на поваренную соль, репчатый лук стоит на 1,9; дешевле, а цена хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов упала на 1,5%.

В мясных отделах свинина стала дешевле на 0,7%, говядина понизилась в цене на 0,6%. Курица охлажденная и мороженная упала в цене на 0,6%. Рыба стала дешевле на 0,3, вермишель на 0,6%. Мука пшеничная уменьшилась в цене на 0,2%, чай байховый и яблоки на 0,1%.

- В ростовской области ценообразование сопоставимо динамике всей Российской федерации. В некоторых момента в регионе цены ниже, чем в соседей, тот же хлеб и масло. Отметим, что в этом году не было такого ажиотажа, как в прошлом на капусту, картошку и морковку. В этом году цены на эти овощи намного ниже. Ситуация в области ценовой политики стабильная, отрицательных колебаний не ожидается, - добавил Алексей Панкратов.

Перед новогодними праздниками провели информационную работу с предприятиями сетевой торговли. Ритейлерам нужно обеспечить сохранение торговой наценки на продовольственные товары первой необходимости на уровне не выше 10 %.В сетевых магазинах повышения цен на востребованные новогодние продукты не ожидается, пик инфляционной нагрузки пройден. Также торговые компании сформировали товарные запасы на достаточном уровне и зафиксированы закупочные условия. Также, жителей Ростовской области ждут новогодние скидки и акции. В предновогодний период будут работать любимые для покупателей форматы торговли «розничные рынки» и «ярмарки», где можно сделать покупки более выгодно или приобрести особые угощения к новогоднему столу по доступным ценам. Всего в Ростовской области работают 42 розничных рынка и более 300 ярмарочных площадок.

Отметим, что в условиях рыночной экономики определенное сдерживание цен разрешено только на соцзначимую группу продовольственных товаров первой необходимости. А вот, например, огурцы, помидоры, красная икра, шампанское не включены в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530.

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