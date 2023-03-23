«Цветы, черепа и бесконечность»: Зачем мотоциклисты из Ростова расписывают своих железных коней линиями, а свои тела – черепами

Борян «Волчара» - организатор мероприятий ростовского мотодвижения «Мотовольница». Фото: Анатолий Климов.

На дорогах Ростова и области с наступлением весны, словно подснежники, появились мотоциклисты. Байкеры и обычные любители двухколесного транспорта после зимней спячки снова оседлали своих железных коней и отправились в путь.

Ростовчанин Борис, он же Борян «Волчара», тоже «разбудил» своего лучшего друга, на котором путешествует по дорогам страны. Мотоциклисту нравится «утюжить» асфальт – байк едет по дороге как паровоз.

И, если байк для ростовчанина – это образ жизни, то зарабатывает на нее он иным способом: расписывает шлемы и мотоциклы своих мотобратьев особыми линями в технике пинстрапинг, а их тела украшает татуировками.

Ростовчанин рассказал «КП Ростов-на-Дону», какие рисунки предпочитают наносить на себя брутальные мотоциклисты и влюбленные парочки.

БАЙК КАК У ТЕРМИНАТОРА

Тяга к двухколесному транспорту Борису передалась от его отца, который всю свою жизнь ездил на мотоцикле.

- Все мое детство мы ездили с папой на мотоцикле к моей бабушке в деревню, - вспоминает байкер. – Та находилась примерно в 150 километрах от Ростова. И я получал нескончаемое удовольствие от каждой такой поездки.

Борян "Волчара" рассекает воздух на своем большом мотоцикле. Фото: из личного архива героя публикации.

Как-то раз маленький Боря посмотрел по телевизору фильм «Терминатор-2», в котором Арнольд Шварценеггер рассекал воздух на своем большом и красивом мотоцикле. Этот образ так впечатался в детское сознание паренька, что, когда пришло время покупать первого железного коня, Борис выбрал байк, максимально похожий на тот, киношный. Сейчас ростовчанин уже третий сезон ездит на байке Victory cross country, или как он сам его называет, «Витьке».

- Я выбрал его за красоту, мощность и удобство, - поясняет байкер. – Искал я его очень долго. Попробуй найди, чтобы в одном мотоцикле сочетались практичность, удобство и эргономика! Я разглядывая картинки, читал видеообзоры в Интернете и не прогадал.

ЛИНИИ НА МОТОЦИКЛАХ

А года три назад Борис занялся украшением авто- и мототехники узорами в технике пинстрайпинг. Эти узоры состоят из тонких симметричных и ассиметричных линий. Они могут образовывать единую картину или оставаться отдельными штрихами. Благодаря такой росписи, не только байк, но и мотошлем, может стать эксклюзивным.

- Несмотря на то, что мне всегда нравились мотоциклы, казалось, что в них чего-то не хватает: какой-то изюминки, индивидуальности…- признается мужчина. – Того, что позволило бы выделиться из общего потока. И тогда я нашел технику пинстрайпинга.

Линиями в технике пинстрайпинг Борис украшает мотоциклы, автомобили и мотошлемы. Фото: из личного архива героя публикации.

Сейчас она популярна во всем мире и набирает обороты в России. Вначале Борис как умел делал тюнинг мотоциклов деревенским ребятам, дальше - больше.

Умея держать в руках кисть, Борис стал делать еще и татуировки. У него самого их семь.

- Татуировки являются неотъемлемым атрибутом байкеров, их можно отнести к разряду внешнего тюнинга, преображения самого себя и выражение собственной индивидуальности, - поясняет мотоциклист. – Мне самому нравится, как это выглядит, и захотелось нести эту красоту в массы. Для меня татуировка - это попытка заявить миру, что я такой есть – красавчик.

«Набить себе татуху» к Борису часто приходят байкеры. Фото: Наталья Лебеденко.

Заказчики приходят с совершенно разными идеями для татуировки. Как-то молодая пара заказала ему сделать парную татуировку – знаки бесконечности.

- Парень был из Санкт-Петербурга, а девушка - из Севастополя, - вспоминает татуировщик. - Бесконечность во всех ее видах - самый часто встречающийся эскиз. Второе место по популярности у девочек занимают цветы, а у байкеров - пламя и черепа. Изображение черепа для них является оберегом на дороге.

Бесконечности и черепа - одни из самых популярных эскизов для татуировок. Фото: из личного архива героя публикации.

Случалось, что эскиз был настолько сложный, что такую татуху приходилось набивать по несколько часов. Иногда клиенты даже засыпали во время процесса.

ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

Подготовка к новому мотосезону у Бориса заключается не только в нанесении новых рисунков на байк или себя. Все детали, которые могли выйти из строя за сезон, нужно поменять в течение зимы.

- Из-за того, что у меня сейчас неприхотливый мотоцикл, подготовка к мотосезону заключается в замене масла, фильтров свечей зажигания, проверке тормозных колодок и ременной передачи, - поясняет байкер. – Также предстоит осмотреть всю проводку мотоцикла и зарядить аккумулятор, чтобы батарея не подвела в сезон.

Зимой, признается мотоциклист, все эти дела движутся довольно медленно. Но зато когда наступает март, становится тепло и возникает желание снова сеть за руль, все эти вопросы решаются сразу очень быстро – буквально в течение одного-двух дней.

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