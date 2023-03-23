«Чувствую за них ответственность»: воспитатель казачьего лицея добровольцем пошел на спецоперацию и оказался в строю с учениками

Александр Березин отправился на передовую вслед за своими воспитанниками из казачьего лицея. Фото: Личный архив героя публикации

В январе 32-летний педагог казачьего лицея из Сальска Ростовской области отправился добровольцем на специальную военную операцию.

Несколько лет Александр Березин был воспитателем группы в казачьем лицее и руководил военно-спортивным клубом, где ребята занимались общей физической подготовкой. Ученики горели желанием служить в армии, и многие отправились на спецоперацию по контракту и мобилизации. Сам педагог активно участвовал в сборе гуманитарной помощи бойцам, но понял, что нужен за «ленточкой».

Побывав на передовой, мужчина был ранен на боевом задании и сейчас проходит лечение. Александр рассказал читателям «КП — Ростов-на-Дону», каково служить бок о бок со своими вчерашними учениками.

Дома педагог тренировал ребят в клубе "Казачья сотня". Фото: Личный архив героя публикации

«ЦЕНА СЛИШКОМ ВЫСОКА»

- Даже среди добровольцев отбор достаточно строгий. Тогда нас человек сорок прибыло, но постепенно по здоровью или другим причинам многих отправили домой, и к службе допустили только двенадцать, - рассказывает Александр. - Я стал служить в первом казачьем штурмовом отряде имени Бакланова.

Так, сальчанин оказался на донецком направлении, в городе Марьинка.

- Сначала нас направили в распределительный центр. Моя группа за три дня провела электричество, обеспечила воду, тепло, даже баню построила, - говорит доброволец. - И активно начали боевое слаживание. Через две недели начались боевые дежурства — на второй, третьей линии. Естественно, были прилеты, но без прямого контакта с противником.

Педагог признает, что сражаться рядом с воспитанниками еще ответственнее. Фото: Личный архив героя публикации

Александр служил бок о бок со своим же выпускником из казачьего лицея с позывным Кальмар. Сослуживец и педагог улыбается, когда рассказывает о парне и его забавном прозвище. Очень уж любит боец сушеных кальмаров, и как видит магазин — сразу же закупается снеками, а товарищи не преминут подколоть.

- Конечно, чувствую ответственность, хочется еще больше уберечь и его, и всех своих выпускников, которые не рядом. Сейчас, к сожалению, они там без меня, - вздыхает педагог и доброволец. - Но скажу так: наше общение на гражданке, во время учебы, и там — это совершенно разные вещи. Где-то на тренировке я мог на пацанов кричать, но мы же понимаем, что усвоенный урок на учениях - это спасенная жизнь в будущем. И если какая-то ошибка будет допущена, то цена слишком высока. Так что парни воспринимали все без обид, спокойно. А на передовой - все должно быть спокойно, не спеша. Да, есть доля адреналина и азарта. Но все подходят к делу с холодным расчетом. Все претензии разбираем, вернувшись туда, где расквартировались, за чашкой кофе или чая. Кстати, на спиртное в казачьем подразделении полный запрет.

ТО ОДИН, ТО ДРУГОЙ ОТЛИЧИЛИСЬ

- Уже после того, как мы получили опыт на второй и третьей линии, началось прямое столкновение, - продолжает доброволец. - Как-то нас привезли на подкрепление к другому батальону. Нужно было отбить здание, половина которого находилась под контролем у противника. В семь утра начался штурм под прикрытием нашего танка.

Здание забрали. Но в какой-то момент были вынуждены отступать. Александра ранило в ногу осколками снаряда, и, пока командир прикрывал огнем, группа отступила в помещение, откуда они начали штурм. Там и ждали эвакуации.

- От злости противник стал работать по нам танками и артиллерией, но мы были хорошо укреплены. Смеялись, ели. Ничего страшного — только громко, - рассуждает собеседник. - А вечером началась эвакуация. Раненых несколько километров несли на носилках в точку эвакуации, пока к нам не прилетела вражеская «птичка». И тогда пришлось уже не лежать на носилках, а бежать от осколочных снарядов, которые скоординировал дрон.

Александр получил ранение в бою, сейчас восстанавливается и готовится вернуться в строй. Фото: Личный архив героя публикации

Когда Александр попал в госпиталь, его прооперировали.

- Слава Богу, обошлось без осложнений. Прошел лечение, теперь три недели реабилитации в санатории, и вернусь в часть, - делится планами наш герой. - Еще мне очень повезло: проездом удалось увидеться с женой и дочкой.

А пока доброволец готовится вернуться к исполнению воинского долга, ему с передовой приходят весточки. То один выпускник, то другой отличились.

- Один из парней, командир боевой машины, будучи контуженым и раненым, достал из машины боевого товарища без сознания. Отличился в боях и был награжден медалью Жукова, - с гордостью рассказывает Александр. - Другой воспитанник, которого я тренировал на секции по гребле, участвует в спецоперации с первых дней, и тоже приставлен к награде. Мы служим на одном направлении и не теряем друг друга из виду.

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