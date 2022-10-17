«Я впереди — они за мной!»: педагог казачьего лицея рассказал, чему учит студентов во время спецоперации, и сам собирается идти добровольцем

Александр сам активно готовится к участию в спецоперации. Фото: Личный архив героя публикации

32-летний преподаватель казачьего лицея из Ростовской области рассказал, как поменялось обучение с начала спецоперации. Уже несколько лет он руководит военно-спортивным клубом «Казачья сотня», где ребята занимались общей физической подготовкой и всегда горели желанием служить в армии — многие сейчас участвуют в СВО.

А теперь педагог перестроил занятия — ребята получают начальную военную подготовку. А еще рассказал читателям «КП - Ростов-на-Дону», как всем миром жители его города и соседних районов собирают гуманитарную помощь бойцам, которую он возил в ЛНР, и что сам со дня на день пополнит ряды защитников.

«НЕ ТРЕБУЮ ОТ НИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕЛАЮ САМ»

Сам Александр профессионально занимался греблей и с детства хотел быть тренером. Получив профессию в Волгограде, вернулся в родной Сальск и стал тренировать детей. По соседству с гребной станцией находится казачий лицей, где учатся будущие машинисты и слесари локомотивов: парня разглядели и позвали тренером по общей физической подготовке и рукопашному бою. А через три года дали свою группу под крыло.

Александр тренируется наравне со своими воспитанниками и подает пример. Фото: Личный архив героя публикации

- Все, кто ходит ко мне на занятия дополнительные - горят служить, - рассказывает учитель и тренер. - Хотят стать контрактниками. Сдают нормативы на право ношения беретов разных цветов.

Ребята смотрят на педагога, который чем только не занимается: завоевывает чемпионские титулы в боевых искусствах, ездит за 200 километров в Аксай играть в хоккей, ходит на каноэ, играет в страйкбол и еще много чего.

- Мне 32 года — уже старый пес, но пытаюсь развиваться и много чем занимаюсь. И ребятам советую не останавливаться на одном месте, а становиться только лучше и сильнее, - делится Александр. - Мне мои увлечения помогают правильно объяснить детям то, что от них требую: все показываю на личном примере. И никто из детей меня не упрекнет, что я заставляю их делать то, что сам не могу. Бегаю марш-броски, кросс, отжимаюсь — все делаю с ними. Я во главе — они за мной.

Учитель пробует себя в разных видах спорта и остается с ребятами на одной волне. Фото: Личный архив героя публикации

ВЫПУСКНИК ЗАСЛУЖИЛ МЕДАЛЬ

В зоне СВО немало воспитанников Александра — которых он тренировал гребле и тех, кого учил в казачьем лицее.

- Ребята-контрактники. Некоторые уже по два ранения получили. К сожалению, есть погибший. Один из парней уже заслужил медаль Жукова, - делится педагог.

Все эти парни в свое время занимались у тренера Березина общей физической подготовкой и рукопашным боем. В этом году учитель делает упор на военную подготовку.

Мальчики проходят начальную военную подготовку. Фото: Личный архив героя публикации

- Вместе бегаем, тренируемся. Наши тренировки сейчас направлены и на поднятие ОФП, и выносливости, на первую доврачебную помощь: учу, как правильно накладывать жгуты, например, как оценивать степень ранения, контузии, - рассказывает учитель. - Обязательно ведется тактическая подготовка, стрелковая подготовка, работа с оружием. А после комплексно отрабатываем по двойкам и тройкам в составе взвода во время марш-бросков.

Александр сам активно тренируется. Готовится пополнить ряды наших добровольцев в зоне СВО.

- Я лично сам готовлюсь, потому что состою в добровольческом отряде БАРС, - рассказал собеседник. - Он уже начал формироваться, и на днях, думаю, уйду.

ОФП и рукопашный бой сейчас заменили начальной военной подготовкой. Фото: Личный архив героя публикации

«10 ПОРЦИЙ ЛАПШИ — ЭТО ТРИ СЫТЫХ БОЙЦА»

Одновременно с обучением парней учитель активно занимался сбором гуманитарной помощи. Местные казачьи общества назначили его ответственным и опубликовали в Сети номер Александра. С тех пор трубка не смолкает.

- Весь Сальский район помогает, еще Орловский казачий корпус участвует, соседний Песчанокопский район привозит целые пакеты с теплой одеждой. Прихожане храма Кирилла и Мефодия собрали на малый переносной генератор, - перечисляет Александр. - Сразу отозвались детские садики с казачьим статусом: родители собирают коробки с продуктами: тушенку, лапшу, печенье, конфеты, кофе, чай. А также медикаменты, которые нужны при оказании первой помощи, — шприцы, обезболивающие, антибиотики, средства от кишечных расстройств, жаропонижающие, кровоостанавливающие, а еще - перчатки, белье, средства личной гигиены.

Как быть, если товарищ ранен, кадеты испытывают на себе. Фото: Личный архив героя публикации

Все собранное Александр вместе с другими добровольцами отвозит в город Стаханов Луганской народной республики для бойцов народной милиции. А когда везли вторую партию гуманитарной помощи, в Стаханов военные не пустили — город в тот момент был под обстрелом. Выгрузили все в Антраците.

- Очень помогают нам индивидуальные предприниматели: в этот раз мы отвезли сразу три генератора — два малых переносных и один большой. Закупили также 20 комплектов термобелья. Сальское казачье общество собрало 25 комплектов теплой одежды, - вспоминает собеседник.

Учитель отвез две партии гуманитарной помощи в ЛНР. Фото: Личный архив героя публикации

Помогают все — обычные люди, бизнес, городские и районные власти. Район передал деньги: мы на них купили теплые вещи, а на остаток — заправили бензином «Уралы».

- Кто-то - сам привозит, а кто не может — приезжаю к людям забираю. У кого есть деньги, закупают и тушенку, и сгущенку, и носки. У кого денег нет — приносят хоть 10 «анакомов» - и уже два-три бойца на день получат питание, - благодарен наш герой. - Если нет возможности что-то новое привезти — принимаем и б/у вещи — и военные, и гражданские, лишь бы неяркие. Как нам объяснил командир бригады, бойцам все равно что надевать, когда будет -10 и -20 мороза. Главное — уберечься от обморожения.

Помогают все, кто может: кому-то по карману генератор, а кто и 10 порций лапши быстрого приготовления принесет. Фото: Личный архив героя публикации

Уходя помогать нашим бойцам, в том числе своим ученикам, Александр советует студентам сохранять спокойствие, не верить фейкам, и искать свою веру.

- В храм идти, конечно, советую, но не настаиваю. Вера у всех своя, и все мы приходим к этому рано или поздно — обращаемся к Богу, - делится Александр.

А дома за него будут молиться и ждать родители, молодая жена, маленькая доченька и воспитанники, которые равняются на учителя.

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