Конкуренты по бизнесу из Ростовской области подружились после того, как их сотрудников мобилизовали

Работодатели из Боковского района поддержали мобилизованных сотрудников не только словом, но и делом. Фото: предоставлено героем публикации

В Ростовской области, в Боковском районе, местные предприниматели за пару дней собрали 250 тысяч рублей для мобилизованных. А еще конкуренты в строительном бизнесе, которые раньше практически не общались друг с другом, стали друзьями.

ОТ РАЗГОВОРОВ – К ДЕЛУ

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Иван Антонов, предприниматель, занимающийся продажей стройматериалов, грузоперевозками и продуктами, у него работает около 50 человек. Вернее, работали. После того, как объявили частичную мобилизацию, пятеро сотрудников получили повестки.

- У нас есть чат в «Вотсапе», в котором все районные предприниматели общаются, обсуждают общие проблемы. Нас там человек двадцать, - рассказывает Иван Антонов.- Конечно, тему мобилизации в чате подняли тоже. Выяснилось, что не только у меня призвали ребят.

Тогда-то у боковских бизнесменов и возникла мысль: помочь мобилизованным жителям района. Предприниматели созвонились со своими сотрудниками, узнали, какие вещи им требуются, потом составили список, а после - начали собирать деньги на покупку вещей для ребят.

Ребятам купили необходимые вещи районные предприниматели. Фото: предоставлено героем публикации

БЕРЦЫ, СПАЛЬНИКИ И «РАЗГРУЗКИ»

- Подключились все наши предприниматели, независимо от специфики бизнеса. Никто не остался в стороне, – улыбается Иван Антонов. - К примеру, владелец сети аптек, Александр Макевнин, помог по медицинской части: жгутами, лекарственными препаратами. Александр Бесхлебнов, занимающийся электроникой и связью, взял на себя организаторские задачи: отвечал за сбор денег и закупки в интернете. Директор сети продуктовых магазинов отправил ребятам сладости. Присоединился к помощи и мой конкурент в сфере строительного бизнеса, Владимир Софин. Мы раньше с ним и не особо общались, а если и созванивались, то только по рабочим вопросам. Но желание помочь тем, кто завтра может оказаться на передовой, сблизило: теперь мы с ним, можно сказать, друзья.

За два дня для мобилизованных собрали 250 тысяч рублей. На эти деньги им купили берцы, разгрузочные жилеты, спальники, сумки для аптечки.

- Часть вещей уже отвезли нашим парням. А те, что заказывали в интернете, пока не пришли. Ждем, - рассказывает Иван.

Для мобилизованных собрали сладости. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас мобилизованные из Боковского района проходят обучение. Часть ребят – на Дону, часть – на Кубани.

- Мальчишки все на позитиве. Говорят, что всего хватает. Рассказывали, что их обучают стрельбе, тактике, оказанию помощи раненым. А вообще, у всех наших парней настрой – боевой! Ну а мы, здесь, в тылу, будем помогать им, если понадобиться, - сказал предприниматель.

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