Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 12:19

Конкуренты по бизнесу из Ростовской области подружились после того, как их сотрудников мобилизовали

Предприниматели объединились, желая поддержать ребят
Анна ШИЛЯЕВА
Работодатели из Боковского района поддержали мобилизованных сотрудников не только словом, но и делом. Фото: предоставлено героем публикации

Работодатели из Боковского района поддержали мобилизованных сотрудников не только словом, но и делом. Фото: предоставлено героем публикации

В Ростовской области, в Боковском районе, местные предприниматели за пару дней собрали 250 тысяч рублей для мобилизованных. А еще конкуренты в строительном бизнесе, которые раньше практически не общались друг с другом, стали друзьями.

ОТ РАЗГОВОРОВ – К ДЕЛУ

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Иван Антонов, предприниматель, занимающийся продажей стройматериалов, грузоперевозками и продуктами, у него работает около 50 человек. Вернее, работали. После того, как объявили частичную мобилизацию, пятеро сотрудников получили повестки.

- У нас есть чат в «Вотсапе», в котором все районные предприниматели общаются, обсуждают общие проблемы. Нас там человек двадцать, - рассказывает Иван Антонов.- Конечно, тему мобилизации в чате подняли тоже. Выяснилось, что не только у меня призвали ребят.

Тогда-то у боковских бизнесменов и возникла мысль: помочь мобилизованным жителям района. Предприниматели созвонились со своими сотрудниками, узнали, какие вещи им требуются, потом составили список, а после - начали собирать деньги на покупку вещей для ребят.

Ребятам купили необходимые вещи районные предприниматели. Фото: предоставлено героем публикации

Ребятам купили необходимые вещи районные предприниматели. Фото: предоставлено героем публикации

БЕРЦЫ, СПАЛЬНИКИ И «РАЗГРУЗКИ»

- Подключились все наши предприниматели, независимо от специфики бизнеса. Никто не остался в стороне, – улыбается Иван Антонов. - К примеру, владелец сети аптек, Александр Макевнин, помог по медицинской части: жгутами, лекарственными препаратами. Александр Бесхлебнов, занимающийся электроникой и связью, взял на себя организаторские задачи: отвечал за сбор денег и закупки в интернете. Директор сети продуктовых магазинов отправил ребятам сладости. Присоединился к помощи и мой конкурент в сфере строительного бизнеса, Владимир Софин. Мы раньше с ним и не особо общались, а если и созванивались, то только по рабочим вопросам. Но желание помочь тем, кто завтра может оказаться на передовой, сблизило: теперь мы с ним, можно сказать, друзья.

За два дня для мобилизованных собрали 250 тысяч рублей. На эти деньги им купили берцы, разгрузочные жилеты, спальники, сумки для аптечки.

- Часть вещей уже отвезли нашим парням. А те, что заказывали в интернете, пока не пришли. Ждем, - рассказывает Иван.

Для мобилизованных собрали сладости. Фото: предоставлено героем публикации

Для мобилизованных собрали сладости. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас мобилизованные из Боковского района проходят обучение. Часть ребят – на Дону, часть – на Кубани.

- Мальчишки все на позитиве. Говорят, что всего хватает. Рассказывали, что их обучают стрельбе, тактике, оказанию помощи раненым. А вообще, у всех наших парней настрой – боевой! Ну а мы, здесь, в тылу, будем помогать им, если понадобиться, - сказал предприниматель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чему учат на полигонах мобилизованных из Ростовской области, показали на видео

Призывникам рассказывают, как стрелять, управлять боевой машиной и защищаться от химических веществ (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Накрыл его собой, как живым щитом": донской казак-доброволец рассказал, как на его глазах спасли товарища

Донской казак, отправившийся в зону СВО, закрыл собой товарища во время обстрела (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Дорогой защитник, храни тебя Бог»: в Ростовской области сотрудница пожарной части отправила бойцам свои стихи

В Ростовской области диспетчер МЧС отправила участникам спецоперации патриотические стихи, которые сочинила сама (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове за два дня 500 человек подали заявки на прохождение курсов военной подготовки

Выяснили, как будут проходить занятия в учебном центре (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы их помним и ждем»: ростовчанка отправила добровольцам в зону СВО 130 водолазок

Волонтер из Ростова сначала помогала вынужденным переселенцам, а теперь собирает посылки для бойцов (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ