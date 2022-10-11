Чему учат на полигонах мобилизованных из Ростовской области, показали на видео

Мобилизованных учат стрелять из АК-12 Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области мобилизованные проходят обучение на одном из полигонов, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев. Также губернатор опубликовал видео с подготовкой бойцов.

БМП-3 И СТРЕЛЬБА

Практические занятие проходят в полевых условиях. На полигоне бойцам не только показывают современную военную технику, но и обучают ребят управлять ею. Так, на ролике видно, как мужчины лихо едут на новейшем БМП-3.

- Проверенная боевая машина с мощным вооружением гарантирует поддержку войск на поле боя, обеспечивает защиту на поле боя, - говорит инструктор.

Как рассказал мобилизованный, команда уже неделю осваивает эту машину.

- В том числе, оттачиваем и навыки стрельбы. Кстати, все наши ребята хвалят и инструкторов, и технику. Так что учимся. У нас все хорошо, никаких сложностей, - поделился впечатлениями Евгений.

Тем временем, на другой точке инструкторы рассказывают, как защититься от ядовитых химических веществ. При этом инструктор подчеркивает, что, согласно Женевскому протоколу, использовать химоружие запрещено.

- Но отравляющее вещество может стать угрозой, если было атаковано предприятие, которое использует химию в производстве, - поясняет наставник.

К слову, все в основе инструктажа – опыт реальных боевых действий.

Мобилизованные дончане говорят, что полностью довольны тем, как идет боевая подготовка Фото: Александр КОЦ

ОБЛАКО ИЗ АМИАКА

Так, наставник поделился с мобилизованными ситуацией, с которой столкнулся, участвуя в зоне СВО.

- В самом начале специальной военной операции при попадании в рефрижератор на Сумском направлении произошел разлив аммиака, облако тогда составило до трех километров, - говорит инструктор по радиационной, химической и биологической защите Александр.

Также во время подготовки мобилизованные учатся создавать зоны задымления, использовать РГД.

А один из главных пунктов учебной программы - стрельба. На вооружении у мобилизованных – новейшие автоматы АК-12, модернизированные в 2022 году.

КАК РАБОТАЮТ САПЕРЫ

К слову, на отдельной точке знакомят с работой саперов. При этом им показывают не только, как разминировать снаряды, но и демонстрируют, как происходит взрыв.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице открыли бесплатные курсы боевой подготовки. За два дня заявки на обучение подали 500 человек. В военно-учебном центре сообщили, что обучение длится два дня.

Первый день – теория, второй – практика. Занятия начинаются в половину девятого утра, а заканчиваются в шесть вечера.

- Группы будут состоять из 20-25 человек. Желающих очень много. Всего за пару дней заявки на обучение подали 500 человек, - рассказали в центре.

На курсы могут прийти как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

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