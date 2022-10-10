«Дорогой защитник, храни тебя Бог»: в Ростовской области сотрудница пожарной части отправила бойцам свои стихи

Сотрудница пожарной части Алена Войтикова в свободной время пишет стихи. Фото: их архива героини публикации
Жительница Тарасовского района Ростовской области Алена Войтикова решила необычным способом поддержать участников специальной военной операции. 28-летняя сотрудница пожарной части передала бойцам книги со своими стихами.
Алена считает себя счастливым человеком. У нее в жизни есть любимая работа, творческое хобби и, самое главное, семья. Фото: из архива героини публикации
«Я НЕСУ ТЕБЕ ДУШУ»
- Это мое первое и пока единственное издание. Сборник называется «Я несу тебе душу», в нем – и стихи о любви к родине, и стихи о любви мужчины и женщины, - рассказывает Алена корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
В каждый томик женщина вложила письмо.
- Дорогой защитник, храни тебя Бог, - обращается она к тому, кто сейчас защищает Родину.
А в конце каждого письма Алена оставила своей номер для связи. А после, упаковав томики со стихами, отнесла их в пункт приема гуманитарной помощи.
Алена признается, что на обратную связь не особо рассчитывала.
- Думала, что ребятам, которые там сейчас сражаются, не до этого, - продолжает сотрудница пожарной части.
А потом вечером раздался звонок.
- Вы Алена? – спросил мужчина на том конце провода.
Алена уверена, что моральная поддержка важна для бойцов. Фото: из архива героини публикации
ЧАТ С БОЙЦАМИ
- Это звонили ребята, которые получили стихи. Меня тогда эмоции просто захлестнули, а от слов военных о том, что они очень тронуты, побежали мурашки, - продолжает женщина.
А еще Алена призналась, что местные жители, узнав о ее необычной посылке в зону СВО, злословили в пабликах.
- Говорили, что лучше бы я бойцам что-нибудь полезное отправила. Но на самом деле, побеседовав с ребятами, поняла, что слова поддержки им важны не меньше, чем другая, более материальная помощь, - рассказывает сотрудница МЧС.
А еще Алена с бойцами создали чат, в котором женщина рассказывает о том, что происходит у нее в городе.
- Делюсь новостями из нашей мирной жизни и стараюсь передать тем, кто сейчас на передовой, частичку тепла, - добавила Алена.
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