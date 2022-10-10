«Дорогой защитник, храни тебя Бог»: в Ростовской области сотрудница пожарной части отправила бойцам свои стихи

Сотрудница пожарной части Алена Войтикова в свободной время пишет стихи. Фото: их архива героини публикации

Жительница Тарасовского района Ростовской области Алена Войтикова решила необычным способом поддержать участников специальной военной операции. 28-летняя сотрудница пожарной части передала бойцам книги со своими стихами.

Алена считает себя счастливым человеком. У нее в жизни есть любимая работа, творческое хобби и, самое главное, семья. Фото: из архива героини публикации

«Я НЕСУ ТЕБЕ ДУШУ»

- Это мое первое и пока единственное издание. Сборник называется «Я несу тебе душу», в нем – и стихи о любви к родине, и стихи о любви мужчины и женщины, - рассказывает Алена корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

В каждый томик женщина вложила письмо.

- Дорогой защитник, храни тебя Бог, - обращается она к тому, кто сейчас защищает Родину.

А в конце каждого письма Алена оставила своей номер для связи. А после, упаковав томики со стихами, отнесла их в пункт приема гуманитарной помощи.

Алена признается, что на обратную связь не особо рассчитывала.

- Думала, что ребятам, которые там сейчас сражаются, не до этого, - продолжает сотрудница пожарной части.

А потом вечером раздался звонок.

- Вы Алена? – спросил мужчина на том конце провода.

Алена уверена, что моральная поддержка важна для бойцов. Фото: из архива героини публикации

ЧАТ С БОЙЦАМИ

- Это звонили ребята, которые получили стихи. Меня тогда эмоции просто захлестнули, а от слов военных о том, что они очень тронуты, побежали мурашки, - продолжает женщина.

А еще Алена призналась, что местные жители, узнав о ее необычной посылке в зону СВО, злословили в пабликах.

- Говорили, что лучше бы я бойцам что-нибудь полезное отправила. Но на самом деле, побеседовав с ребятами, поняла, что слова поддержки им важны не меньше, чем другая, более материальная помощь, - рассказывает сотрудница МЧС.

А еще Алена с бойцами создали чат, в котором женщина рассказывает о том, что происходит у нее в городе.

- Делюсь новостями из нашей мирной жизни и стараюсь передать тем, кто сейчас на передовой, частичку тепла, - добавила Алена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы их помним и ждем»: ростовчанка отправила добровольцам в зону СВО 130 водолазок

Волонтер из Ростова сначала помогала вынужденным переселенцам, а теперь собирает посылки для бойцов (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Казаков в плен живых не брать»: донские бойцы, участвующие в СВО, стали грозой нацистов

Атаман рассказал, как бьются казаки бригады «Дон» в зоне спецоперации (подробнее)