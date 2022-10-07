«Во время обстрелов даже не прячутся»: бывший военный врач поехал на Донбасс, чтобы лечить гражданских с осколочными ранениями

Каждый день приходилось оперировать мирных жителей с осколочными и пулевыми ранениями. Фото: Личный архив героя публикации

Восемь лет Иван Сотников был военным врачом, но ни разу не довелось ему спасать людей во время военных операций. После реформы в 2010 году попал под сокращение и стал анестезиологом-реаниматологом на «гражданке» в Сальске. Надеялся, что навыки военного врача никогда не понадобятся, но случилось иначе...

В свой отпуск врач поехал на Донбасс, чтобы помочь коллегам, которым катастрофически не хватает рук. Доктор откровенно рассказал о буднях практически полевого врача и что его поразило больше всего.

ИСКАЛ, КАК ПОМОЧЬ

Иван Сотников признается, что хотел поехать на Донбасс еще с первых дней специальной военной операции. Но получилось только сейчас: когда закрыл ипотеку и дождался отпуска.

- Искал выходы на волонтерские группы. Это оказалось непросто. Сайты, где просят о волонтерской помощи, не очень хорошо работают. Две недели искал контакты, даже вышел на Госдуму, - рассказывает врач. - Там-то и помогли найти волонтерский отряд врачей — эта группа уже работала в Луганске. К ним и присоединился.

О том, что врач поработал в больнице Горловки, знакомые узнали только, когда он уже вернулся домой. Фото: предоставлено героем публикации Фото: Личный архив героя публикации

Родители узнали о поездке только после возвращения домой. В курсе были только жена и две дочки - им 15 и пять лет.

- Супруга выходила-то замуж за военного в свое время. Так что поддержала, - делится Иван Анатольевич. - Не буду говорить о клятве врача, о присяге, которую давал. Это был зов сердца и мой гражданский долг. Да и ситуация международная показывает: хочешь мира — готовься ко всему.

20 сентября волонтерская группа пересекла тогда еще существующую границу России с Донецкой народной Республикой.

- Нас было семеро: медсестра, травматолог, педиатр, хирурги и я — анестезиолог, - перечисляет собеседник. - Кто-то приехал из Рязани, кто-то из Волгограда и других регионов. Нас распределили по разным населенным пунктам. Я попал в Горловку, - говорит доктор.

КОВАРНЫЕ РАНЕНИЯ

Работы врачам-волонтерам хватало, ведь многие разъехались — кто в Россию, кто на Украину или в другие страны.

Часто осколочные ранения маскируются под незначительные травмы, а в это время страдают внутренние органы. Фото: Личный архив героя публикации

- В коллективах большие прорехи — не хватает специалистов. Мы приехали не только делиться опытом, но и привезли материальную помощь, вместе с ними лечили людей, оказывали моральную поддержку. На себе ощутил, что наше прибытие вселяло в людей уверенность, что они не одни, - делится врач. - Это их очень обнадеживало. Они с теплом нас встретили и были благодарны.

Хоть больница была и гражданская, но каждый день поступали мирные жители с военными ранениями.

- Характер работы там — миновзрывные ранения, шоковые состояния. Было очень много тяжелых случаев и с огнестрельными, и с осколочными ранениями после прилетов снарядов, подрыва на мине, - рассказывает Иван Сотников.

А еще часто встречались коварные ранения, которые не встречаются врачам в мирное время.

Ближайший "прилет" был в 150 метрах от больницы. Фото: Личный архив героя публикации

- Когда у пациента - небольшие повреждения: с виду ссадина, а это - проникающее ранение небольшого осколка, - объясняет доктор. - Такие попадают во внутренние органы, что приводит к тяжелым, а иногда необратимым последствиям.

«БЛИЖАЙШИЙ ПРИЛЕТ БЫЛ В 150 МЕТРАХ ОТ БОЛЬНИЦЫ»

Привозили и военных: медики больницы оказывали им помощь и передавали дальше в госпиталь. Все-таки прифронтовая территория — до противника там 18 километров.

- Мы засыпали, когда выдавалась минутка, и просыпались от звуков канонады. Ближайший прилет был 150 метрах от здания больницы, - вспоминает Иван Анатольевич. - Противник работал по всему городу. У них даже термин такой есть «кошмарить население», чтобы запугать людей, чтобы жители боялись.

И каждый день были жертвы среди мирных людей, вспоминает врач.

- Первое, что поразило: люди во время обстрелов даже не прячутся, - признается собеседник. - У них какой-то фатализм, когда они уже устали от этого всего за восемь лет. Там, где недавно был прилет, через 10-20 минут спокойно все ходят дальше, даже мамы с детьми. Это очень плохо, когда люди доведены до такого состояния.

Засыпая на минутку между операциями, врачи просыпались под звуки канонады. Фото: Личный архив героя публикации

Врача поразил контраст. Работают магазины, люди ходят на работу и получают зарплату. При этом воду в дома подают лишь полтора часа в день, и приходится наполнять баклажки, набирать воду в карьерах, фильтровать и кипятить. Но с кишечными расстройствами из-за воды пациентов не встречал — выручает то, что туда привозят гуманитарную помощь и чистую воду.

НЕ ЗНАЕТ "ФИКСИКОВ" И "МАШУ"

Но больше других случаев запомнился сальскому врачу момент, когда пришлось оперировать девятилетнюю девочку. Не с осколочной, а с бытовой травмой — сломала руку.

- Там не травма страшная была, а то, что ребенка невозможно было доставить в больницу сразу. Отец привез ее только на следующий день, - рассказывает Иван Сотников.

Любой анестезиолог осматривает пациента перед анестезией, пытается настроить психологически, чтобы человек меньше переживал.

- Я пытался установить контакт и поинтересовался, какие бы мультики она хотела бы увидеть, когда будет спать. Девочка замялась с ответом. Начал называть те, которые любят мои дети. А она их просто не знает, - поражен доктор. - Немножко подумала и сказала: «Я бы хотела посмотреть Гарри Поттера».

Помимо бытовых травм каждый день врачи спасали мирных жителей от ранений. Фото: Личный архив героя публикации

РОДИТЕЛИ УЗНАЛИ, КОГДА ВЕРНУЛСЯ

Иван Сотников думал, что его волонтерская поездка на Донбасс может прерваться уже на второй день: 21 сентября стало известно о начале частичной мобилизации в России.

- В тот же день связался со своим районным военкоматом и уточнил, нужно ли возвращаться. Как меня уверили, в настоящий момент потребности во врачах из Сальска нет, - рассказывает доктор. - Оставил свои контакты, а вернувшись домой, сразу зашел в военкомат поставить в известность, где я.

Но, если понадобится помощь, готов поехать снова. В больницах не хватает специалистов, оперирующие врачи могут работать сутками, а подмога из других регионов страны приезжает не регулярно, а когда может.

- Там работает очень хороший коллектив, проверенный. Там очень много человеческого. Люди искренне благодарны тем, кто приезжает помочь будь-то врачебная, гуманитарная, моральная, - с теплом вспоминает коллег на Донбассе Иван Анатольевич. - За восемь лет люди очень устали от неопределенности. Они с благодарностью и надеждой смотрят на Россию.

О том, что Иван Анатольевич побывал на Донбассе, в курсе были самые близкие люди. Знакомые узнали только после приезда, когда опубликовал свое фото с табличкой больницы Горловки за спиной.

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