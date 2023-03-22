Глобальное потепление в Ростовской области проходит в полтора-два раза быстрее, чем в среднем по планете

Глобальное потепление по-разному проявляется в разных регионах планеты. Фото: Павел КЛОКОВ

Многие заметили, как в этом году за сутки погода в Ростове могла меняться от -5 до +15 градусов. В последнее время люди даже привыкли к таким температурным качелям. Об общих тенденции к потеплению климата в Ростовской области в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» на 89,8 FM поговорили с директором Института наук о Земле ЮФУ Андрем Кузнецовым.

- Глобальное потепление по-разному проявляется в разных регионах планеты, - говорит эксперт. - Континентальные районы, а мы относимся именно к континентальному климату, для них потепление обычно идет активнее, чем в приморских или океанических территориях.

Где-то в полтора-два раза активнее, чем в среднем по планете Земля, идет потепление в нашем регионе, в бассейне реки Дон. И это потепление одновременно сопровождается ростом испаряемости воды. Поэтому и климат у нас становится суше. Больше воды улетает в атмосферу, меньше попадает в реки.

Соответственно, с 2007 года и уровень воды в Дону по всем имеющимся данным - это и результаты наблюдения Росгидромета, и данные МЧС - держится ниже многолетних отметок.

Так, 2020 год за последние 50 лет был рекордно маловодным, был обновлен отрицательный рекорд расхода воды. И Дон поставил воды в Азовское море меньше воды, чем река Кубань - и это впервые за многие годы. Обычно на Дон приходилось порядка 60 процентов водного стока в Азовское море.

Так что такие климатические тренды, которые накладываются естественные природные циклы и ведут к современному маловодию Дона. Ведь маловодные периоды у нас наблюдались и раньше – и до создания Цимлянского водохранилища, и до эпохи индустриализации. Это климатические циклы, смена режимов циркуляции атмосферы и общий тренд к потеплению, совокупность всех этих факторов накладывает свой отпечаток на экосистему донского региона, что естественно вызывает беспокойство.

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