В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей

При пожаре в Ростовской области погибли двое малолетних детей. Фото: МЧС по Ростовской области.

В хуторе Усьман Багаевского района Ростовской области 6 декабря во время пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области и в Следственном комитете по Ростовской области.

ОБРУШИЛАСЬ КРЫША, ЗАГОРЕЛАСЬ КУХНЯ

По данным ведомства, сообщение о пожаре в частном доме, на улице Донской поступило на пульт пожарной охраны в 16:07. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь дом размером. Уже тогда произошло обрушение крыши и стен, а огонь перекинулся на летнюю кухню.

Потушить пламя удалось в 16:50 силами 24 спасателей и 10 пожарных машин.

ДЕТИ ОСТАЛИСЬ ОДНИ ДОМА

При разборе завалов в 21:01 были обнаружены тела двух детей: двухлетнего мальчика и пятилетней девочки, которые остались дома одни.

По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

- Сейчас следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, допрашиваются родители детей и очевидцы произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в донском управлении СКР.

Пожар в Багаевском районе тушили

Прокуратурой области организована проверка соблюдений требований федерального законодательства, взят на контроль ход расследования уголовного дела возбужденного следственным органом о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На место происшествия сразу же выехал прокурор Багаевского района Александр Воропаев.

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