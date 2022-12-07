Следком показал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области

Подозреваемым оказался 38-летний уроженец другого региона. Фото: Следственный комитет РФ.

Задержан мужчина, который 6 декабря открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области. Подозреваемого привезли на допрос — видео его доставления в кабинет следователя публикует Следственный комитет России.

По данным ведомства, задержанный — 38-летний уроженец другого региона, ранее он был судим за кражу и разбой. Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», подозреваемый попал в Ростовскую область в конце ноября. С тех пор он скрывался в полях и в заброшенных зданиях.

— В настоящее время с его участием выполняются необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — прокомментировали в Следкоме.

Напомним, наряд ППС встретил мужчину в районе поселка Соколово-Кундрюченского. Он был одет в камуфляжную одежду и вел себя подозрительно. Сотрудники попросили незнакомца показать документы, но в этот момент он открыл стрельбу. Один из полицейских, старший сержант, получил ранение бедра.

Мужчину задержали 7 декабря. Фото: Следственный комитет РФ.

Сам же злоумышленник скрылся. Чтобы поймать преступника, в Новошахтинске объявили план-перехват: правоохранители «прочесывали» территорию, проверяли у жителей документы, проводили досмотр автомобилей. 7 декабря его нашли в селе Киселево Красносулинского района, что недалеко от места происшествия. По данным источника в правоохранительных органах, мужчина скрывался на одной из ферм, при задержании сопротивления не оказывал.

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