Полицейский, раненый во время стрельбы в Новошахтинске, находится в коме

Сотрудник полиции перенес сложную операцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи продолжают бороться за жизнь 27-летнего полицейского, который пострадал во время стрельбы в Новошахтинске. ЧП произошло днем 6 декабря, в пригороде, в районе поселка Соколово-Кундрюченского. Наряд ППС прочесывал лесопосадки, когда столкнулся с вооруженным мужчиной, открывшим огонь из автомата Калашникова.

НЕ ЧУВСТВОВАЛ ЛЕВУЮ НОГУ

Старший сержант Роман был ранен в таз. Его напарники не пострадали.

Истекающего кровью мужчину доставили в больницу. По дороге он жаловался, что не чувствует левую ногу.

- Оказалось, что пуля задела нервы и повредила внутренний орган, - рассказывает жена раненого, 28-летняя Анастасия.

Травма оказалась серьезной, поэтому к врачам Новошахтинска во время операции присоединились сосудистые хирурги из Ростова.

- Муж потерял много крови. Ему делали переливание. Также Рому ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Сегодня из этого состояния его будут выводить. В целом, врачи сказали, что операция, длившаяся несколько часов , прошла успешно, - продолжает жена Романа.

Роман мечтал работать в полиции с юности. Фото: из архива семьи

НАЛЕТЧИК СПРЯТАЛСЯ НА ФЕРМЕ

Анастасия также добавила, что после того, как муж получил ранение, она с ним еще не разговаривала.

Весь вчерашний день женщина провела в больнице.

По ее словам, муж всегда мечтал работать в органах внутренних дел. Упорно шел к этому: зубрил «Закон о полиции», занимался физподготовкой. Потом прошел медкомиссию и устроился в отдел.

- Несмотря на это ранение, я уверена, что муж и дальше будет работать в полиции, со службы он не уйдет, - говорит Анастасия.

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ НЕ СТАЛ

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Он прятался на заброшенной ферме в получасе ходьбы от места, где случилась перестрелка. Сопротивление при задержании мужчина не оказывал.

- Им оказался 38-летний уроженец другого региона. Следственными органами по факту нападения на сотрудников полиции принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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