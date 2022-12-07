«Стрелял, чтобы напугать»: подробности задержания мужчины в Новошахтинске, открывшего огонь по наряду полиции

Правоохранители поймали подозреваемого в нападении на троих полицейских в Новошахтинске

В Ростовской области, в Новошахтинске, в районе Старой Соколовки, мужчина в камуфляже, вооруженный автоматом, открыл стрельбу по троим сотрудникам патрульно-постовой службы. Серьезную травму получил 27-летний Роман, старший сержант. Его напарники не пострадали. Нападавшему удалось скрыться.

С НОЯБРЯ ЖИЛ В ПОЛЯХ

В городе был введен план-перехват. На магистралях рядом с местом нападения были развернуты блокпосты. Силовики тщательно досматривали все автомобили.

На поиски подозреваемого ушло чуть меньше суток. О том, что злоумышленник пойман, официально заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Источник издания в правоохранительных органах региона сказал, что злоумышленник – 38-летний мужчина, житель Уфы. Ранее он был судим за разбой.

На территории Ростовской области он оказался в конце ноября. Все это время жил в полях и в заброшенных зданиях.

Откуда у него автомат Калашникова и какие цели преследовал мужчина, скрываясь в посадках, предстоит еще выяснить.

СТРЕЛЯЛ В ПОЛИЦЕЙСКИХ ОТ СТРАХА

К слову, источник издания в правоохранительных органах пояснил, что, по предварительным данным, цели убить или ранить полицейских у мужчины не было.

Судя по всему, это произошло случайно. В тот день сотрудники полиции «прочесывали» территорию около Старой Соколовки, разыскивая пропавшую чуть больше недели назад 43-летнюю женщину.

В посадке наряд ППС «наткнулся» на вооруженного мужчину. Злоумышленник в свою очередь, по предварительным данным, выстрелили в полицейских от страха. Он уверяет, что цели попасть или убить человека в погонах у него не было.

Тем не менее, пуля все же попала в правоохранителя. Увидев, что он натворил, подозреваемый бросился бежать.

Напарники раненого не стали преследовать стрелявшего. Во-первых, их товарищ истекал кровью, а, во-вторых, они сами были без бронежилетов и без оружия.

ПРЯТАЛСЯ НА ФЕРМЕ

Правоохранители доложили о нападении оперативному дежурному, а потом повезли раненого в больницу.

Задержали мужчину сегодня, 7 декабря, сотрудники Росгвардии.

- Злоумышленник прятался на старой заброшенной ферме в получасе ходьбы от того места, где он начал перестрелку. Отстреливаться не пытался, сопротивления не оказывал, не было такой возможности. Оружие было при нем,- добавил источник издания.

К слову, после перестрелки подозреваемый сменил камуфляж на гражданскую одежду. Видимо, надеялся таким образом замести следы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области задержали мужчину, обстрелявшего полицейских в Новошахтинске

Преступник прятался в заброшенном здании (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Он не должен был дежурить в этот день»: жена раненого в стрельбе в Новошахтинске полицейского рассказала о случившемся

Жена раненого во время стрельбы в Новошахтинске полицейского рассказала, как все произошло (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Стрельба по полицейским в Новошахтинске в Ростовской области. Полная хронология событий

Рассказываем, что известно о стрельбе по полицейским в Новошахтинске в Ростовской области 6 декабря 2022 (подробнее)