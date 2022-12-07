В Ростовской области задержали мужчину, обстрелявшего полицейских в Новошахтинске

Чтобы поймать преступника, в городе объявили план-перехват. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали преступника, который обстрелял полицейских. Об этом сообщили губернатор Василий Голубев.

— В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском, — прокомментировал глава региона.

По его словам, следственные действия продолжаются. Подробности задержания пока не сообщаются.

Напомним, происшествие случилось около 12 часов 6 декабря в пригороде Новошахтинска. В поселке Старая Соколовка полицейские проводили мероприятия по поиску пропавшей накануне женщины. Возле рощи они заметили подозрительного мужчину и попросили его показать документы. В ответ тот открыл по ним огонь.

В результате нападения был ранен один сотрудник полиции. Сам преступник после этого скрылся — чтобы поймать его в Новошахтинске объявили план-перехват. Правоохранители прочесывали территорию, досматривали автомобили и проверяли документы у водителей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

Раненый полицейский все еще находится в городской больнице. У него ранение бедра, состояние оценивается как средней тяжести. 6 декабря мужчине провели операцию — чтобы оказать ему помощь, из Ростова в Новошахтинск направили бригаду сосудистых хирургов.

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