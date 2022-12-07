Что говорят о семье из Ростовской области, у которой в пожаре погибли двое маленьких детей

Тела погибших нашли во время разбора завалов. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В хуторе в Ростовской области при пожаре сгорели двое маленьких детей. По предварительным данным, в момент происшествия пятилетняя девочка и двухлетний мальчик находились дома одни. «КП-Ростов-на-Дону» выяснил, что известно о семье погибших.

Напомним, сообщение о возгорании поступило спасателям около 16 часов. На место выехали 24 сотрудника, 10 единиц техники. Когда расчеты прибыли на место, пламя успело охватить весь дом. Произошло обрушение круши и стен, огонь перекинулся на летнюю кухню.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полностью охватил дом. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В 16.50 пожар был потушен. Около 21 часа при разборе завалов были обнаружены тела девочки и мальчика. Выяснилось, что они были дома одни.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение по неосторожности двум лицам». Сотрудники осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили ряд экспертиз.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», в небольшом доме жила супружеская пара с двумя детьми. Семья была полной и считалась благополучной — во всяком случае не состояла на учете в органах опеке.

По словам жителей хутора, хозяева сгоревшего дома никогда не привлекали к себе внимания. Почему детей оставили без присмотра в тот злополучный вечер, пока неизвестно. Сейчас с родителями работают правоохранители.

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