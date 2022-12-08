В Ростовской области за последние пять лет число участников спартакиады выросло почти в восемь раз

В ходе заседания участники обсудили вопросы реализации дисциплин по физической культуре и спорту. Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области за последние пять лет количество участников спартакиады увеличилось почти в восемь раз. Об этом рассказали на заседании Совета ректоров ВУЗов Ростовской области. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы реализации дисциплин по физической культуре и спорту в вузах Ростовской области и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в современных условиях. В заседании также принял участие первый заместитель губернатора региона Игорь гуськов.

Так, число участников спартакиады выросло с 7,5 до 57,5 тысяч. Среди обучающихся СПО – с двух тысяч до 27 тысяч человек, а среди студентов вузов – с пяти тысяч до 30 тысяч.

К таким результатам удалось прийти благодаря изменениям в программе. С 2018 года в спартакиаду включили общедоступные виды спорта, которые не требуют спецподготовки. Так, были добавлены футбол, баскетбол, волейбол, беговые виды легкой атлетики и ГТО.

- Год был очень непростой, насыщен событиями, но со всеми вызовами вузовское и ректорское сообщества справились достойно, - подчеркнул Игорь Александрович. - И вклад в волонтерскую деятельности, и в процесс вовлечения новых субъектов Российской Федерации в наше образовательное и научное пространства, в воспитательную работу с молодежью высоко отмечены губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи отметил, что на территории университета построят физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем смогут заниматься и ребята из других учебных заведений. Деньги на строительство были выделены, в том числе, и из бюджета Ростовской области.

– Это первый масштабный проект по строительству дворца спорта ДГТУ, на что впервые за всю историю существования правительства Ростовской области выделена такая значительная сумма – почти 860 млн рублей – из регионального бюджета на поддержку федерального вуза, – отметил внимание Игорь Гуськов. – Это стало возможным благодаря тому, что наконец-то весной этого года Госдумой Российской Федерации были приняты документы, позволяющие субъекту вкладывать финансовые средства в федеральные учреждения образования и науки.

Также Игорь Гуськов порекомендовал ректорам при необходимости обращаться с предложениями по финансовой поддержке в правительство Ростовской области, так как теперь для этого есть вся необходимая законодательная база.

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