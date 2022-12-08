В Ростове психиатров подозревают в пытках заключенных

Об ужасах, которые происходили в тюремной больнице для душевнобольных, силовикам рассказали правозащитники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове продолжается громкий судебный процесс о пытках в тюремной больнице. Жертвами истязаний, по данным правозащитников, стали около 60 осужденных, находившихся на лечении в психиатрическом отделении.

КОМАНДУ ДАЛО РУКОВОДСТВО

Под домашним арестом по решению Ленинского районного суда уже находится замначальника одной из больниц ФСИН. На мужчину завели дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В деле фигурируют и другие лица. Так, на начальницу психиатрического отделения и ее подчиненного завели дела по аналогичной статье. Следствие считает, что врачи получили команду от вышестоящего руководителя о том, что в отношении особенно буйных пациентом можно применять – «меры физического стеснения» . За этими судебными формулировками кроются , по сути, самые настоящие пытки.

ЯЗВЫ И ПРОЛЕЖНИ

Эта история получила огласку летом 2020-ого года, когда в психиатрическое отделение для осужденных с проверкой нагрянули правозащитники. Тогда члены наблюдательной комиссии при ГУФСИН и обратили внимание на то, что у пациентов на запястьях – язвы, гематомы и синюшные следы, словно от оков. Также у многих пациентов на теле были пролежни.

Больным задали вопрос о том , откуда взялись увечья, и те единодушно указали на младший медперсонал.

Оказалось, что пациентов просто связывали бинтами. Санитары были уверены, что не нарушают ни этические, ни уголовные нормы. Оно и понятно – все делалось с согласия руководства.

Санитары также рассказали , зачем связывали пациентов.

- Бывало, они мешали пить чай, а мы просто хотели отдохнуть, - сказал тогда один из медбратьев общественнику.

Он также пояснил, что сковывали только буйных больных.

МОГУТ СЕСТЬ НА СЕМЬ ЛЕТ

Проверяющие рассказали сотрудникам правоохранительных органов о том, что происходит в стенах больницы. Следком начал свое расследование.

Материалы уголовных дел, возбужденных в отношении заведующей психиатрическим отделением и ее подчиненного - врача-психиатра, уже переданы в суд. Об этом сообщает Октябрьский районный суд донской столицы. Если вину медиков докажут, им может грозить до семи лет лишения свободы.

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