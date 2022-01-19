Врача тюремной больницы в Ростове будут судить на закрытом заседании

В Ростове на закрытом судебном заседании осудят тюремного врача
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове рассмотрят дело, заведенное в отношении врача тюремной больницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Заседание состоится в Октябрьском районном суде Ростова 24 января. Напомним, что медика подозревают в смерти "краснодарского каннибала". Судебное заседание будет закрытым.
- Следователи выяснили, что врач-эндокринолог терапевтического отделения филиала МОТБ ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России, причинила осужденному смерть по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, - говорится в тексте сообщения.
Дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании в целях неразглашения врачебной тайны. В настоящее время подсудимая находится под подпиской о невыезде.
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Причины произошедшего устанавливают специалисты.