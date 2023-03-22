В магазинах Ростова цена томатов черри поднялась до 900 рублей за килограмм

В некоторых магазинах Ростова помидоры стали стоить, как деликатесы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной, после трех месяцев зимы, организму срочно требуется мощная доза витаминов. В результате спрос на свежие фрукты и овощи в весенний период значительно растет, а вместе с ним - стоимость этих продуктов. Так, например, цена на помидоры черри в магазинах Ростова-на-Дону сейчас доходит до 1000 рублей за килограмм.

Корреспондент «КП – Ростов-на-Дону» обошла сетевые магазины и рынки Ростова в поисках дешевых томатов.

ПРЕМИУМ-КЛАСС – НЕ ДЛЯ ВСЕХ

По мнению советника президента и эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрия Корнюша, проблем с ценами на помидоры в Ростове сейчас он не видит.

- Ограничений цены на них нет... - отмечает эксперт. - Не думаю, что этот товар стоит на первом месте у потребителя.

Однако выход в магазины показал другую картину. Так, более 900 рублей ростовчанам придется выложить за помидоры черри в ростовском гастрономе премиум-класса. Там упаковка маленьких красных томатов, весом 250 граммов, стоит 199 рублей. То есть 800 рублей за килограмм. Рядом на полке стоит стакан с черри покрупнее. Эти помидорчики оцениваются уже в 229,9 рубля, то есть 920 рублей за килограмм.

Консультант магазина комментирует, что скоро эти цены станут ниже, поскольку привезут новый товар. И вдруг на всякий случай убирает высокие ценники, чтобы не пугать посетителей.

На полке рядом стоят большие тепличные розовые помидоры. Ценник показывает 340 рублей за кило. А вот красные помидоры средней величины стоят уже 380 рэ.

В СЕТЕВЫХ - ДЕШЕВЛЕ

В обычном сетевом магазине, расположенном напротив, упаковка томатов черри стоит уже дешевле - 160 рублей за четверть килограмма, то есть 640 рублей за кило.

Красные сливовидные томаты в упаковке стоят 220 рублей за 600 граммов (то есть 367 рублей за кило). Коричневые «сливки» дороже – 175 рублей за упаковку (500 рублей за килограмм).

Обычные же красные помидоры в сетевом магазине оцениваются в 190 рублей за упаковку, весом 600 граммов, то есть 317 рублей за килограмм.

ВЫБОР БОЛЬШЕ НА РЫНКЕ

Самый большой выбор томатов в овощных ларьках на рынке. Больше всего стоят дагестанские розовые томаты - 400 рублей.

- Очень мясистые помидоры, - отмечает продавщица. – Да, дорогие. Но они съедобные. Помидор прям пахнет помидором.

Немного дешевле – 320 рублей за килограмм – оцениваются крупные красные помидоры из Азербайджана. Сорта азербайджанских томатов меньшего размера будут стоить 300 и 260 рублей. Причем дешевые помидоры с «сосульками» даже вкуснее, отмечает владелица овощного ларька.

Самыми же дешевыми в Ростове сейчас являются турецкие помидоры, поскольку они достаточно водянистые, а внутри, зачастую, белые.

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