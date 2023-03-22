«Она все прощала»: мужчина, застреливший бывшую девушку в Ростовской области, преследовал ее четыре года

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новошахтинске Ростовской области 25-летний мужчина убил 19-летнюю девушку — бывшую возлюбленную. Как сообщили в региональном следкоме, в ночь с 18 на 19 марта молодой человек застрелил жертву, а потом покончил с собой*.

Сестра погибшей рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что она рассталась с ухажером больше четырех лет назад. Однако парень был настолько настойчив, что все это время девушка не могла прекратить с ним общение.

БЫЛА ЯРКОЙ И ОБЩИТЕЛЬНОЙ

Все близкие Натальи (все имена изменены — прим.ред.) отзываются о ней как об энергичном и общительном человеке. Девушка была душой компании, всегда находилась в центре внимания. Недавно она получила права и любила разъезжать на своей «двенадцатой» по городу. Постоянно находила новые хобби: фотографировала, снимала видео.

— Это был жизнерадостный человек. Часто гуляли, смеялись. Но можно было и по душам поговорить. Она всегда могла поддержать, — говорит подруга Валентина.

В прошлом году Наталья окончила школу, мечтала переехать в другой город, продолжить образование. Девушка не определилась с будущей профессией, но хотела начать самостоятельную жизнь.

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЫТАЛСЯ ВЕРНУТЬ ОТНОШЕНИЯ

По словам сестры Натальи Марии, она начала встречаться с Сергеем, когда была еще подростком. Молодые люди расстались больше четырех лет назад, но общение не прекратили. Инициатором был Сергей — он постоянно напоминал о себе и пытался восстановить отношения. Периодически молодой человек вел себя агрессивно, даже мог поднять руку на Наталью.

— Он все не мог от нее отстать. Обижал. Даже избиения были с его стороны. Но она все прощала, — говорит Мария.

Она убеждала сестру заявить на парня в полицию. Однако девушка жалела Сергея и раз за разом пыталась уладить конфликт самостоятельно.

— Она была очень доброй девочкой. Настоящей подругой, лучшей сестрой и прекрасной дочерью. Сложно поверить, что ее уже не вернуть. Я всегда буду ее любить и помнить, — говорит Мария.

Напомним, по данным источника, в тот вечер Сергей в очередной раз попросил Наталью встретиться и поговорить. Девушка подъехала к нему на автомобиле с подругой. В какой-то момент приятельнице понадобилось выйти из машины. Как только она оказалась на улице, мужчина застрелил Наталью, а после — свел счеты с жизнью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют подробности трагедии, в том числе — как у молодого человека оказался пистолет.

*Что на самом деле произошло в машине, предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Ведется следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина убил 19-летнюю возлюбленную на глазах у ее подруги

А потом покончил с собой. (Подробности)