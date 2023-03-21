В Ростовской области мужчина убил 19-летнюю возлюбленную на глазах у ее подруги

В Ростовской области выясняют детали преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске Ростовской области следователи выясняют обстоятельства убийства 19-летней девушки, сообщает следком. По данным ведомства, мужчина выстрелили в знакомую, и та скончалась на месте преступления. После злоумышленник лишил жизни и себя.

ССОРЫ ПРОИСХОДИЛИ НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона Наталья (имена изменены - прим. ред.) какое-то время дружила с 25-летним Александром, а потом начала с ним встречаться. Но в последнее время влюбленные часто ругались. По словам знакомых Натальи, поводом для конфликтов часто становилась ревность со стороны Александра.

Незадолго до убийства пара в очередной раз поссорилась.

- Сергей, по предварительным данным, назначил девушке встречу, на которую та приехала вместе с подругой, - говорит источник.

ВЫСТРЕЛ В ГОЛОВУ

Вероятно, девушка предполагала, что разговор будет на повышенных тонах, поэтому попросила приятельницу поехать вместе с ней.

Во время встречи с ревнивцем Наталья не стала выходить из салона своей «двенадцатой». Девушка сидела за рулем, а ее кавалер – рядом на переднем пассажирском кресле. Диалог начался при подруге Натальи. В какой -то момент той понадобилось выйти из салона. Как только девушка оказалась на улице, Александр схватил обрез и выстрелили в голову Натальи. Та скончалась мгновенно.

После этого мужчина покончил с собой. Подруга убитой, на глазах у которой все случилось, тут же позвонила в полицию.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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