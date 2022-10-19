В Ростове убийцу предпринимателя на Северном застрелили во время задержания

Убийство произошло в людном месте рядом с автобусной остановкой. Фото: Мария Гиченко

В Ростове правоохранители установили личность подозреваемого в расстреле предпринимателя в Севером микрорайоне. Преступление случилось 18 октября в торговом павильоне на улице Стартовой, где работал бизнесмен. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности убийства и задержания предполагаемого преступника.

БОЙНЯ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

33-летний предприниматель вместе с родителями держал точку по продаже овощей и фруктов. Местные жители говорят, что у них всегда было много клиентов, а серьезных конфликтов не случалось.

Во вторник неизвестный расстрелял мужчину среди бела дня. По предварительным данным, как минимум одна пуля попала пострадавшему в живот. Ростовчанин скончался до приезда скорой помощи.

Как рассказал источник в правоохранительных органах «КП-Ростов-на-Дону» , подозреваемый в расправе попал на камеры видеонаблюдения. Его ориентировки быстро распространили по всем отделам полиции. И уже в этот же вечер личность и место проживания злоумышленника было известно силовикам.

На месте трагедии собрались толпы зевак. Фото: Мария Гиченко

По словам собеседника издания, злоумышленник жил в одном из садоводческих товариществ. Соседи говорят, что он был угрюм и нелюдим, работал водителем погрузчика.

- Когда-то был женат, но супруга ушла от него, так как мужчина был крайне агрессивен по отношению к ней, - говорят соседи.

ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, во время задержания 41-летний подозреваемый отрыл огонь по полицейским. Одному силовику пуля попала в руку, другому – в бронежилет.

Оперативникам пришлось открыть ответный огонь, мужчина был ликвидирован.

Как сообщил источник, злоумышленник, учинивший расправу над бизнесменом, раньше не знал мужчину. Ссора между ростовчанами вспыхнула внезапно. В порыве злости водитель погрузчика достал пистолет и спустил курок.

Знакомые убитого говорят, что он был спокойным и порядочным человеком.

В региональном следкоме добавили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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