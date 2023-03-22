Поссорилась с парнем и пропала: в Ростове ищут женщину, которая ушла из дома 8 марта

Родственники пытались искать ростовчанку самостоятельно, но позже обратились в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону больше двух недель ищут без вести пропавшую женщину. Анну Сахарчук в последний раз видели 8 марта. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала мать пропавшей Ольга.

По словам Ольги, в тот день Анна поссорилась с возлюбленным. На эмоциях она ушла, захлопнув дверь. После этого женщина перестала выходить на связь. Близкие начали обзванивать все больницы, но найти ее не удалось. Мать пропавшей обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

Женщину разыскивают с 8 марта. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области.

— Она никогда раньше не пропадала. Телефон оставила дома, с собой взяла только банковские карты, — рассказывает Ольга.

Собеседница пояснила, что беспокойство связано еще и с тем, что у Анны есть хроническое заболевание. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

На днях в соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения одного из вокзалов. На кадрах — женщина, которая очень похожа на Анну Сахарчук.

— Полицейские и волонтеры искали Аню на этом вокзале, но не нашли. До сих пор неизвестно, где она может быть. Больше нет никаких зацепок, — говорит мать пропавшей.

Отметим, рост Анны Сахарчук — около 165 сантиметров. У женщины худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения женщина была одета в синюю куртку, черные брюки и мокасины.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о местоположении пропавшей, просьба обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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