Просят поставить мантры вместо марша Мендельсона и бронировали дату за год: что происходит в загсах Ростовской области 23.02.23

Кажется, именно сегодня знаменитый припев про свадебные цветы в исполнении Ирины Аллегровой не раз прозвучит на праздничных банкетах. Оно и не мудрено, ведь на календаре - 23.03.2023.

И пока сотрудники загсов готовятся отправлять корабли любви в гавань под названием семья, любители эстетики уже вовсю мчатся к порогу «вместе и навсегда».

Узнали, сколько пар свяжут себя узами Гименея, а также о том, почему будущие молодожены бронируют время на год вперед и какие необычные ритуалы просят выполнить во время регистрации.

"ДОБАВИТЬ НОТКУ УНИКАЛЬНОСТИ"

- Сегодня у нас по расписанию вновь один из уникальнейших дней. Помимо того, что на календаре красивые цифры 23.03.23, так еще и ровно 23 пары в этот момент решили узаконить свои отношения, - рассказала руководитель отдела загс в Батайске Наталья Тулина. – Кому-то может даже показаться: мол, мы специально колдовали с количеством заявлений, однако это не так.

На самом деле, по доброй традиции, еще заранее стали рекламировать новую зеркальную дату во всех социальных сетях. Кто-то из молодоженов уже давно подумывал расписаться в такой день, кто-то наоборот внезапно вдохновился и поспешил сдавать документы на регистрацию. Ситуации разные, вывод один: почти каждому из влюбленных захотелось добавить в свой праздник нотку уникальности.

Для большинства же вопрос лишь в эстетике и эксклюзивности момента: дескать, вот у Петьки с Галькой просто циферки, а у нас - уникальные. Конечно, есть и те, кто искренне верит в нумерологию, подгадывая не только даты, но еще и время регистрации. Понятное дело, что на дальнейшую семейную жизнь это вряд ли как-то повлияет.

"ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ"

- Я сама очень люблю красивые цифры, и, судя по всему, они отвечают взаимностью, - смеется Наталья Павловна. – В прошлом месяце, на День защитника Отечества мы стали единственным загсом из тех, кто расписывал всех желающих в календарный праздник. Скажу честно, еще тогда очень хотелось, чтобы число молодоженов было под стать случаю, но немного не дотянули по количеству. Зато в этот раз случилось приятное и очень красивое совпадение.

Ажиотаж случился не просто так, ведь это одна из последних зеркальных дат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Причем у нас не было какого-то стопа: мол, наберем только 23 пары и все. Все наоборот. Мы, как сотрудники «дворца любви», уверены: чем больше новых союзов, тем лучше. Даже, если так случится, что на одно число придет под сто заявлений, разделим на три зала, но распишем всех. Более того, были в практике реальные случаи, когда на Красную горку в нашем загсе расписались более полусотни пар. Главное, чтобы влюбленные сердца приходили, а возможность всегда найдется.

"ГЛАВНОЕ - ЭТО ИХ ЛЮБОВЬ"

- Причем вот уже какой раз замечаю, что в преддверии красивых дат нет четкого разделения по возрасту, - продолжает Наталья Павловна. – Делятся все брачующиеся поровну, есть и те, кто помоложе, и те, кто постарше. Цифры в паспорте в таком вопросе не имеют никакого значения, чего не скажешь, например, о сроке подачи заявлений.

Отдавать документы нужно не раньше, чем за год и не позже, чем за месяц. Как правило, молодожены подгадывают момент, руководствуясь дедлайном подготовки.

У одних ожидается скромное торжество в кругу родных, у других же, наоборот, пышный праздник с организаторами, подрядчиками и даже координаторами. Так вот, одна из пар забронировала у нас 23.03.23 число аж за 12 (!) месяцев.

Помимо ажиотажа были и интересные запросы на саму церемонию. Пришли к нам как-то молодожены и говорят, мол, можно ли вместо Мендельсона поставить на фон индуистские мантры. Предложение, конечно, очень нестандартное и весьма интересное, только вот подобное возможно лишь на выездных регистрациях. Дворец бракосочетаний – это хоть и торжественное, но все-таки государственное учреждение, со своими правилами. К счастью, пара совсем не расстроилась, ведь главное – это их любовь.

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