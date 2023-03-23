Ростовчанин убил мужчину, который мешал ему спать

Неподалеку с местом ЧП появился мужчина на велосипеде, который заметно нервничал и внимательно следил издалека за работой следователей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как раскрывают преступления, когда убийца не оставил ни следов, ни отпечатков? Что значит термин «преступление в условиях неочевидности»? Что тянет убийцу вернуться на место преступления? Часто ли так случается в жизни или так бывает только в кино?

Об этом и многом другом мы поговорили с гостем передачи «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда – Ростов» - руководителем следственного отдела по Октябрьскому району Ростова-на-Дону следственного управления СК России по Ростовской области, подполковником юстиции Александром Зарембой.

оговорили на радио «Комсомольская правда – Ростов» с подполковником юстиции Александром Фото: Кристина Круговых

«ИНФОРМАЦИЮ СОБИРАЕМ ПО КРУПИЦАМ»

- Александр Анатольевич, так что же такое на языке следователей и криминалистов «преступление в условиях неочевидности»?

- Это преступления, которые совершены фактически в отсутствие свидетелей, очевидцев, и нет никаких данных о преступнике. Если мы говорим о подследственности Следственного комитета, то это преступления против личности: убийство, покушения на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, преступления против половой неприкосновенности. То есть, особо тяжкие преступления. Вот эти преступления и совершаются обычно в условиях неочевидности.

- То есть, выезжаете на место, допустим, убийства. Там - тело несчастной жертвы преступления. И все – больше ничего! И никто ничего не видел, не слышал…

- Совершенно верно. И более того - не исключен вариант, что убийство произошло вообще в другом месте. И это место тоже нужно установить. По цепочке, звено за звеном, мы восстанавливаем всю картину происшествия. Тот случай, когда информацию скрупулезно приходится собирать буквально по крупицам. При этом, все подвергая сомнению и тщательной проверке.

- Что в таких случаях самое главное?

- Произвести качественный осмотр места преступления. И здесь очень многое зависит от самого следователя. Насколько он тщательно, внимательно и кропотливо будет искать улики, обнаружит и проанализирует мельчайшие детали увиденного, изымет предметы, обнаружит следы. Сумеет добыть ценную информацию, позволившую выйти на преступника, или принять меры к поиску орудия убийства.

Бывали случаи, когда орудие преступления находили в метрах ста от самого тела. Поэтому выехав на такое преступление, следователю и его коллегам из следственно-оперативной группы необходимо на месте поработать самым тщательнейшим образом.

Хочу при этом заметить, что каждое преступление уникально в своем роде. Нет абсолютно идентичных. Поэтому вот этот самый первый момент осмотра – самый важный для дальнейшего расследования. Какая-то крупица, какая-то небольшая деталь, иногда одна ниточка, причем в прямом, а не переносном смысле, может помочь распутать весь «клубок».

СГУБИЛО ЛЮБОПЫТСТВО

- А бывало, когда по горячим следам, буквально через считанные часы, удалось раскрыть преступление при минимуме информации о злоумышленнике, мотиве и самом погибшем?

- Таких примеров немало. Например, пару лет назад, 8 марта в шесть утра поступило сообщение: на улице Ларина в Ростове обнаружен труп мужчины с множественными колото-резанными ранениями. На месте мы были через несколько минут.

На асфальте в луже крови лежало тело несчастного. Ни свидетелей, ни улик. Стали просматривать видеокамеры, расположенные неподалеку от этого места. Кстати, установленные в городе системы видеонаблюдения являются сегодня для нас хорошим подспорьем. И на одну из камер, действительно, попали двое мужчин, между которыми явно происходил конфликт. Один из них и оказался убит. Посмотрели направление, откуда они появились на этой улице. Отправились туда. И в метрах ста от места убийства нашли на лавочке следы недавнего пиршества. Побеседовав с продавцами ближайших магазинов установили, что погибший мужчина появлялся в последнее время в этом микрорайоне, покупал спиртное, его видели в компаниях.

- Как удалось задержать предполагаемого преступника?

- Мы продолжали работать на месте убийства, когда неподалеку появился мужчина на велосипеде, который заметно нервничал и внимательно следил издалека за нашей работой. Он был один в один похож на того человека с видеозаписи камер наблюдения, который конфликтовал с потерпевшим.

Я подошел к нему, задал несколько вопросов относительно разыгравшейся здесь трагедии. И человек понял: он разоблачен, деваться некуда и признался в совершении преступления. Было найдено и орудие преступления – нож из кухонного набора. Что касается мотива убийства, то мужчина сообщил, что веселая компания шумела под окном, на замечания не реагировала и мешала ему спать. Слово за слово, вспыхнул конфликт между ним и тем мужчиной, которого он в ярости и ударил ножом… Так, преступление было раскрыто за несколько часов.

- Скажите, а часто ли преступники возвращаются на место преступления? И что их тянет туда?

- В моей практике это был первый случай. Этот ростовчанин признался, что вернулся посмотреть, как дальше развиваются события, работают ли там уже правоохранительные органы и ищут ли его.

НЕИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО

- А бывают ли идеальные преступления?

- Идеальных преступлений не бывает. Следы все равно остаются. Даже если преступник готовился заранее и тщательно продумал, как скрыть следы преступления, все равно, где-то да наследил. К тому же сегодня мы работаем в тесном взаимодействии с отделом криминалистики, специалисты которого обладают колоссальнейшим опытом и высокотехнологичной новейшей криминалистической техникой. Благодаря чему сегодня нам удается раскрывать даже нераскрытые прежде уголовные дела прошлых лет.

Мы поднимаем те дела, возвращаемся к изъятым в те годы нашими коллегами уликам и биологическим объектам, назначаем с учетом имеющихся у нас теперь возможностей генетические судебные экспертизы, устанавливаем генотипы преступников. И таким образом завершаем работу наших старших товарищей, которую они в те годы не могли полностью завершить, поскольку не обладали нынешними криминалистическими возможностями.

- В старых добрых советских детективах всегда был хорошо показан «мозговой штурм» следственно-оперативной группы, работающей над раскрытием преступления. В вашей работе сегодня тоже присутствуют подобные моменты?

- Конечно. Без них и не обходится. Несмотря на то, что сегодня появились новые криминалистические методики, экспертизы и техника, помогающая раскрывать преступления даже спустя много лет, все равно главным был и остается следователь, его ответственность, профессионализм, умение грамотно построить работу и разговаривать с людьми.

- А «психологическая дуэль» сыщика и преступника. Кто кого переиграет?

- Помню, когда я работал в Донецке Ростовской области, был такой случай. Следователи и оперативники работали по делу пропавшего накануне без вести местного жителя. И в качестве свидетеля, возможно, обладающего какими-либо сведениями о причинах и обстоятельствах его исчезновения, решили побеседовать с одним из приятелей пропавшего.

Разговор получился доверительный. И тот мужчина так проникся беседой со следователем, что начал рассказывать ему и о своей жизни. Пожалуй, за долгие годы впервые решил высказаться так откровенно. И совершенно неожиданно рассказал о подробностях совершенно другого убийства. Эту тайну он хранил в себе много лет. Знал, что останки того несчастного убитого лежат в земле в диком месте. И этот моральный груз причинял страдания, давил на него. А рассказал следователю – и словно камень с души свалился.

Проверили слова этого человека, и действительно нашли в указанном им месте останки. Так было раскрыто еще одно убийство. Так что, во все времена это самое главное, причем не только для следователя – уметь говорить с людьми и уметь их выслушать.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

11 убийств по отпечатку обуви

В истории ростовского следствия было уголовное дело в отношении 46-летнего садиста, убивавшего в Таганроге беззащитных пенсионеров. Этот преступник в своей жестокости по отношению к простым людям был, пожалуй, страшнее, чем самый хладнокровный профессиональный киллер. Наблюдал за домами и квартирами одиноких стариков или пожилых пар. Убивал ножом или выстрелом из ружья. Забирал с собой все ценное. Был очень осторожен, действовал всегда в перчатках, избегал камер видеонаблюдения и долгое время был неуловим. Но, все-таки «прокололся». На него вышли по отпечатку обуви, оставленному на месте жестокого убийства. Случайно наступил в лужу крови. При задержании оказал сопротивление и был ликвидирован.

Установили и доказали его причастность к убийству 11 человек. Оказалось, что мужчина уже был судим за разбой. Отсидел. Жил в гараже. А на следующий день после расправы возвращался на место своего преступления, чтобы наблюдать за работой следственной группы. Согласно выводам экспертов, являлся психопатом и садистом.

По этому уголовному делу было проведено около 500 экспертиз. Собраны неопровержимые доказательства. В гараже таганрожца обнаружены вещи его многочисленных жертв - на этих вещах – его ДНК-следы. Рассматривал после преступлений свою добычу он уже без перчаток.

НАША СПРАВКА

Александр Анатольевич Заремба в профессии уже более 15 лет. Представитель славной династии ростовских следователей. Во многом на выбор им профессии повлиял яркий пример отца – ветерана ростовского следствия, следователя по особо важным делам в отставке Анатолия Васильевича, расследовавшего в свое время громкие уголовные дела в отношении кровавых банд лихих 90-х и киллеров.

Еще в студенческие годы Александр Заремба стал работать общественным помощником в одном из подразделений СК, чтобы познать профессию с азов. Затем работал следователем в Первомайском отделе СК Ростова. Вспоминая об этом этапе жизни, подчеркивает: работал в прекрасном коллективе, с настоящими профессионалами.

За безупречную службу Александр Анатольевич был лично поощрен Председателем Следственного комитета России Александром Ивановичем Бастрыкиным.

Сегодня руководит коллективом районного отдела и сам воспитывает молодых следователей. Если сложить вместе их с отцом годы работы, то получается, что династия следователей Заремба на страже Закона и Справедливости уже полвека!

Недавно им с отцом была доверена очень важная и значимая для общества миссия, можно сказать, еще одно особо важное дело – в святой для каждого из нас праздник – День Победы, на Самбекских высотах у мемориала павшим воинам заложить капсулу с напутствием для будущих поколений.

Эфир слушайте 23 марта в 17:09 на 89,8 FM.

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Ветеран ростовского следствия и прокуратуры, следователь по особо важным делам, полковник юстиции, глава одной из славных ростовских династий следователей, отец и дедушка замечательных внучек Анатолий Заремба уверен, что в воспитании детей нужны строгость и дисциплина.- Без этого нельзя вырастить ответственного человека, полноценную личность, - считает Анатолий Васильевич. - В то же время, очень важно понимание того, что интересно твоему ребенку, чем он живет, что его волнует. Нужно быть в курсе его интересов и переживаний. Понимание – вот еще одна очень важная составляющая взаимоотношений отцов и детей. Ну и конечно же - личный пример! (подробности)