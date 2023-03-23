В поселке Ростовской области пожаловались на живодеров, которые отстреливают собак и натравливают на них алабаев

Люди обратились в полицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители хутора в Аксайском районе пожаловались на живодеров, которые почти два года убивают собак. По словам Светланы Рыжковой, мужчины отстреливают, травят и издеваются как над бродячими псами, так и над домашними питомцами.

У СОБАК БЫЛИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ

Светлана говорит, что один из инцидентов произошел 18 марта. Ее сосед направлялся на дачный участок, когда его внимание привлек подозрительный шум.

— На участке возле близлежащих домов была какая-то суета. Он решил проверить, что происходит, и пошел туда. Там были два человека, которые увидели его и тут же убежали, — рассказывает Светлана.

Мужчина увидел на месте труп бездомной собаки по кличке Лисичка. Позже жители заметили недалеко от Лисички ее «подружку» Малышку. У животных были огнестрельные ранения.

По словам Светланы, обе собаки жили на улице, но были стерилизованы, никому не мешали. Местные их не обижали и подкармливали.

Светлана написала заявление в полицию — 19 марта его приняли. Параллельно она обратилась в научно-исследовательский институт в Новочеркасске. Специалисты должны провести вскрытие и выдать официальное заключение о причинах гибели собак.

«НАТРАВИЛИ АЛАБАЕВ НА ЩЕНКОВ»

Светлана жалуется, что такая ситуация в хуторе сложилась давно. По словам ростовчанки, как минимум два года двое мужчин время от времени «охотятся» на собак.

— У них два алабая. Однажды они натравили их на щенков, которых кто-то выбросил. Одного пса едва не загрызли. Он выжил, но получил очень серьезные травмы. В одну собаку они стреляли трижды — каждый раз нам удавалось ее спасти. Кого-то травят, — говорит Светлана.

Сейчас женщина надеется, что заявление не останется без внимания полиции.

— Ужас просто, что у нас творится. Мы уже не знаем, что делать. Надеюсь,что хотя бы сейчас что-то изменится, - вздыхает женщина.

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