В Ростовской области браконьеров поймали с незаконным уловом на 5 миллионов рублей

Богатый незаконный улов изъяли у браконьеров при выгрузке на берегу. Фото: УФСБ по Ростовской области.

В Азове под пристальное внимание правоохранительных органов попала местная рыболовецкая артель. У рыбаков изъяли незаконный улов на более чем 5,5 миллиона рублей. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области.

Подозрение пало на людей, которые официально зарабатывают на жизнь рыбным промыслом. Но после проверки правоохранителей удалось выяснить, что руководитель предприятия, имея разрешение на вылов промысловых видов рыб, его нарушил. По данным следствия, вместе с группой сообщников он выходил на лодке на воды Дона в районе Азова и ловил породы, занесенные в Красную книгу.

Рыбу уже сортировали на продажу. Фото: УФСБ по Ростовской области.

Причем работники артели оказались настоящими конспираторами. На незаконный промысел выходили по ночам, на лодках без опознавательных знаков, выставляли посты охраны, которые забили тревогу, если бы увидели правоохранителей.

Несмотря на всю секретность, браконьеров поймали с поличным — во время выгрузки краснокнижного улова и сортировки для продажи. Оказалось, что задержанные наловили рыбы на 5 миллионов 679 тысяч рублей — так оценили ущерб биоресурсам реки Дон.

- Полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в особо крупном размере», - прокомментировали в Управлении ФСБ по региону.

Выходили на незаконный промысел рыбаки по ночам на лодке без опознавательных знаков. Фото: УФСБ по Ростовской области.

Напомним, если вина подозреваемых будет доказана, то такое преступление наказывается до пяти лет лишения свободы.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе законность выдачи лицензии на вылов водных биологических ресурсов данной организации, - добавили в ведомстве.

Напомним, это далеко не первый случай, когда в водах Дона и Таганрогского залива задерживают браконьеров с многомиллионными уловами, а в их сетях находят особо ценные породы рыб. Так, в прошлом году в районе села Петрушино Неклиновского района четверо рыбаков даже пытались сбежать от патруля пограничников. При задержании у них в сетях помимо других рыб обнаружили севрюгу и русского осетра. Ущерб государству составил около миллиона рублей.

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