Искать мусор и кости мамонта на скорость: Ростовский экоактивист превратит субботник в ролевую игру

25 марта ростовчанам придется играючи навести порядок в сквере на Горького. Фото: Владимир Гиро.

В донской столице стартовал Месячник чистоты, в течение которого пройдут многочисленные субботники. Но ростовчанин Владимир Гиро решил подойти к вопросу чистоты на улицах города творчески. 25 марта в сквере около улицы Горького, 20 он планирует провести «Чистые игры».

Экоактивист рассказал «КП – Ростов-на-Дону», чем отличается такой формат уборки города от обычных субботников и какой приз получат те, кто соберет и разделит наибольшее количество отходов.

СОБИРАЮТ МУСОР ЗА ПРИЗЫ

По словам Владимира, всего существует три вида уборки территории. Первый из них – это обычный субботник. Второй – экопикник, более душевный формат, который предполагает проведение последующих игр и развлечений. А вот в «Чистых играх» обязательно содержится соревновательный момент, когда участники команд бьются за победу.

- Также у них включается мотивация, потому что есть призы, - поясняет эколог. – Все должны не вяленько ходить по площадке, а бегать, искать и собирать. Поэтому-то территорию для таких активных субботников выбирают более замусоренную.

По правилам, на каждый артефакт участники команды должны придумать какую-то историю - как он оказался на этом месте. Мусор приносится "скупщику", который его оценивает, а потом присваивает баллы. После чего подсчитываются очки.

Так, за мешок пластика команда получает 7 баллов, за мешок стекла - 5 баллов. А вот за мешок несортированного мусора – всего лишь 2 балла. Также отдельно считаются покрышки и крупногабарит. Отдельно можно начислить команде 10 баллов, если они найдут какой-то артефакт. Например, виниловую пластинку или кость мамонта. Игра обычно длится 1,5 часа.

КТО И КАК ПРИДУМАЛ

Как оказалось, некоммерческий проект «Чистые игры» родился в Санкт-Петербурге еще в 2014 году. Отдыхая на одном из озер, местные экоактивисты решили разнообразить процесс уборки территории, устроив квест.

- Эти ребята как раз занимались реконструкцией исторических событий, - уточняет Владимир. – В этом стиле они сделали и игру. В итоге мусор у них превратился в клад, в ресурс, который нужно добывать. Создатель игр, Дмитрий Йоффе, за свою идею даже как-то получил грамоту от Президента РФ.

Такой подход пришелся по душе, опыт стали перенимать и другие. Чтобы организовать игры в своем городе, местный житель должен подписать с центральной группой организаторов договор и получить доступ к главному сайту и приложениям, где регистрируются команды.

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ СКВЕР НА ГОРЬКОГО

Что и сделал ростовский активист Владимир Гиро. 25 марта в Ростове будет проведена первая тренировочная лайт-игра. Она пройдет на небольшой территории в сквере в начале улицы Максима Горького. Площадку игрокам предложил действующий глава Ленинского района Ростова.

- Далее будем набирать обороты и проводить их больше и больше, - обещает собеседник. - Следующие более масштабные игры планируем 22 апреля - в Александровской роще, а 29 апреля - в Темерницкой.

Всем пришедшим будут выданы мешки и перчатки. А вот грабли или садовые тачки можно получить только, купив их за игровые баллы. С ними собирать и привозить мусор можно быстрее.

Пока организатор ростовских «Чистых игр» не спешит раскрывать секрет, что за призы ожидают победителей, поскольку надеется, что ростовчане бескорыстно придут навести порядок и помочь природе. Скорей всего, это будут целые коробки мороженого, но не исключено, что и билеты на киносеансы, книги о природе Ростовской области и даже часы бесплатного катания на велосипедах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общегородской субботник пройдет в Ростове 25 марта

Власти приглашают ростовчан присоединиться к уборке города (подробнее)