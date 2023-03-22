Общегородской субботник пройдет в Ростове 25 марта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 25 мая, в 9.00 в Ростове пройдет общегородской субботник, сообщается на сайте администрации города.
Планируется привести в надлежащее состояние фасады зданий, убрать мусор, высадить растения, провести обрезку поросли во дворах и на общественных городских территориях.
В субботнике примут участие работники ЖКХ и ростовчане. Присоединиться власти приглашают волонтеров, управляющие компании, предприятия.
Определен также перечень значимых мест для проведения субботника. Среди них водоохранная зона реки Темерник, роща СКА, склоны по проспекту Сиверса и другие объекты.
Субботник состоится в рамках «Месячника чистоты», который проходит в городе с 20 марта по 15 апреля.
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