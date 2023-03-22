В Ростове высадят более миллиона цветов

В Ростове высадят более 1 миллиона цветов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В 2023 году планируется высадить более 1 миллиона цветов на городских территориях, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Для украшения города озеленители используют как многолетние, так и однолетние растения.
Так, цветение в городе начнется с тюльпанов. Затем распустятся «однолетники» тагетис, циния, львиный зев, катарантус, цинерария. Среди разнообразия «многолетников» в Ростове используют котовник, седум, шалфей, овсяница, эхинацея и другие.
Первые цветы высадят к празднованию Дня Победы. Завершатся работы по высадке в середине июня.
Помимо цветов, в городе появятся более 20 тысяч кустарников.
Напомним, с 20 марта по 15 апреля в Ростове проходит "Месячник чистоты".
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