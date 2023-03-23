Когда отключают отопление в Ростове-на-Дону 2023: даты завершения сезона 2022/23

Насколько рано перестанут подавать тепло в дома, зависит от погоды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда отключают отопление в Ростове-на-Дону 2023: публикуем предположительную дату. Рассказываем, в какие сроки и при каких условиях коммунальщики прекратят подачу тепла.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 в Ростовской области стартовал 17 октября. Но в северных районах региона тепло в дома стали подавать еще раньше, 13 октября.

Решение об отключении отопления, согласно постановлению правительства России, принимают органы местного самоуправления. И на основании прогноза погоды руководство обозначает дату, когда тепло в дома перестают подавать.

Напомним, главное условие завершения отопительного сезона — уровень среднесуточной температуры воздуха. Подачу тепла прекращают, если пять дней подряд столбики термометров не опускаются ниже 8 градусов тепла. Тогда глава администрации муниципалитета, проконсультировавшись с метеорологами, подписывает постановление. Если после резкого потепления ожидается похолодание, то без тепла в батареях жителей не оставят. Когда решение принято, о нем сообщается в СМИ и на сайте органов местного самоуправления.

Добавим, раньше стандартной датой отключения отопления считается 15 апреля, но в зависимости от погоды отопительный сезон может окончиться раньше или позже. Так, в 2022 году в Ростове он закончился уже 13 апреля, годом ранее — 16 апреля, а в 2020 году отопительный сезон завершился раньше - 11 апреля. Несмотря на теплую погоду, которая царит сейчас в донской столице, к концу месяца синоптики обещают похолодание с ночной температурой ниже восьми градусов тепла.

Что касается многоквартирных домов с собственной котельной, они могут отключить подачу тепла раньше строка. Решение принимается на общем собрании жильцов, а после согласовывается с администрацией и ресурсниками. Но коммунальные организации не рекомундуют прекращать отопление раньше.

В домах с централизованным теплоснабжением жильцам остается только ждать официального постановления властей.

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