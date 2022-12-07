Завершилось голосование в проекте «Клиника года – 2022»

Завершен проект «Клиника года - 2022»

Завершился конкурс «Клиника года – 2022», который проводила «Комсомольская правда» среди медицинских центров Ростова и области. Победители были выбраны в 18 номинациях. Всего за участников конкурса было отдано свыше 20 000 голосов.

В конкурсе приняли участие самые разные клиники – семейные стоматологии, современные диагностические лаборатории, клиники инновационной флебологии и вертеброневрологии, многопрофильные медицинские центры.

Список победителей по номинациям:

Победитель в номинации «Высокотехнологичная медицинская помощь при самых разных заболеваниях» - Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону

Победитель в номинации «Высокое качество, надежность и доступность передовых технологий» - Офтальмологическая клиника «СОКОЛ»

Победитель в номинации «Эффективное внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации» - Центр имплантации UNIVERDENT

Победитель в номинации «Доступность, профессионализм и качество медицинских услуг» - Медико-психологический центр «ЛЮМОС»

Победитель в номинации «Комплексное обслуживание и всесторонняя медицинская помощь пациентам» - Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

Победитель в номинации «Современные технологии, высокий уровень сервиса и слаженная работа квалифицированного персонала» - Медицинский центр «Юнона»

Победитель в номинации «Ультрасовременные методики лечения и протезирования, точная диагностика» - Семейная стоматология «Доктор Келлер»

Победитель в номинации «Новейшее оборудование, безупречный сервис и постоянное развитие» - Центр инновационной флебологии Galen

Победитель в номинации «Высокие стандарты качества лечения, передовое оборудование и непрерывное развитие» - Медицинский центр «Семья»

Победитель в номинации «Комплексный подход в лечении, диагностике и профилактике» - Лечебно-диагностический центр «Здоровье» (РО)

Победитель в номинации «Организация многоуровневой системы лечения и реабилитации» - Медицинская клиника «Гармония»

Победитель в номинации «Внедрение эффективных разработок и широкий спектр услуг» - Клиника Тимура Мамедова

Победитель в номинации «Высококвалифицированная помощь на основе принципов доказательной медицины» - Медицинский центр «Ревиталь»

Победитель в номинации «Инновационный подход к обеспечению качества диагностики и лечения» - Центр экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ

Победитель в номинации «Прогрессивные технологии и традиции» - Стоматологическая клиника «Доктора Шувалова»

Победитель в номинации «Уникальные возможности диагностики и телемедицины» - Клиника Эксперт Шахты

Победитель в номинации «Высокоэффективные методики лечения и реабилитации» - Наркологический центр «Чистый путь»

Победитель в номинации «Внедрение современного комплекса технологий по восстановлению здоровья» - Клиника вертеброневрологии

ПОБЕДИТЕЛИ ЛАЙК-КОНКУРСА

Посетители сайта также могли поставить свой лайк за самую интересную историю от доктора. Конкурс стал очень популярным, всего врачи получили более 270 000 лайков.

1 место в голосовании - Заведующий онкологическим отделением, хирург-маммолог, онколог Максим Евгеньевич Провоторов

2 место - Главный врач, врач-невролог, врач мануальной терапии, врач-физиотерапевт в Клинике вертеброневрологии Николай Николаевич Зиняков

3 место - Врач-хирург I категории, флеболог, УЗИ-диагност Антон Александрович Леденев

Поздравляем всех победителей и участников проекта!