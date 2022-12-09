Губернатор Ростовской области вручил орден Мужества сыну героя СВО

В зале присутствовала супруга погибшего Анатолия Васильевича Екатерина Ахетовна и старший сын Кирилл. Фото: пресс-служба Губернатора Ростовской области

В Ростовской области губернатор Василий Голубев вручил орден Мужества сыну погибшего героя СВО. Почтили память донского бойца СВО 8 декабря.

Уроженец хутора Кавалерского, Егорлыкского района Анатолий Плешаков погиб в сентябре на боевом посту от осколочного ранения. Старший сержант героически защищал интересы своей Родины. За мужество, смелость и самоотверженность удостоен высокой государственной награды.

В зале присутствовала супруга погибшего Анатолия Васильевича Екатерина Ахетовна и старший сын Кирилл. Награду глава Ростовской области передал в руки сыну.

- Я удостоен чести передать по поручению Президента России орден Мужества. Мы благодарны родителям Анатолия Васильевича – Василию Ивановичу и Валентине Сергеевне – за то, что они воспитали такого сына. Я вручаю эту награду сыну героя как продолжателю благого дела – защиты Родины, - поделился Василий Голубев.

В ходе церемонии председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев подчеркнул, что боец героически защищал своих товарищей, семью и Родину.

Сын бойца пошел по стопам отца и является воспитанником казачьего кадетского корпуса. По словам юноши, он также хочет защищать свою страну. У самого Кирилла уже есть несколько наград. Одна из них за участие в параде на 9 мая.

- Отец привил мне дисциплину, хорошее поведение и патриотизм. Я испытываю гордость за него, ведь это значимая и очень важная награда для нас, - поделился Кирилл.

Также заслуженные награды губернатор вручил представителю Южного военного округа, а также Герою России Михаилу Ивановичу Лабунцу, посвятившему всю свою жизнь ратному служению Отечеству. Сейчас на Дону живут 11 Героев России и полный кавалер Ордена Славы почётный гражданин РО Василий Иванович Добрица.

Всего же на Дону в разное время жили 335 Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Память всех погибших воинов во время СВО почтили минутой молчания.

Отметим, что накануне Дня Конституции губернатор Ростовской области вручил награды почетным труженикам региона. Среди них были сотрудники ведущих промышленных предприятий «Роствертола» и Таганрогского металлургического завода, учителя и работники социальных структур, а также врачи и животноводы.

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