Как накрыть новогодний стол-2023 за тысячу рублей в Ростове

Мы решили бросить вызов финансам и собрать новогодний стол за тысячу рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

До Нового года остается все меньше дней. И все чаще закрадывается вопрос: как накрыть стол в год водяного кролика? Опять крошить «Оливье» и «Селедку под шубой»?

Мы решили бросить вызов финансам и собрать новогодний стол за тысячу рублей. Ведь в прошлом году эту задачу осилили? Значит, и сейчас справимся! Для этого изучили тысячи рецептов, выбрали по описаниям бюджетные, а главное - аппетитные, и пошли по магазинам.

ГОРЯЧЕЕ ПО-ДОМАШНЕМУ

Основными блюдам нашего стола станут запеченная курица и картофель по-деревенски.

В ближайшем супермаркете охлажденная тушка цыпленка-бройлера весом в 1,6 килограмма стоит 302 рубля и 40 копеек. Для запекания нам понадобятся еще майонез и несколько зубчиков чеснока. Остальное - соль, подсолнечное масло и специи - найдутся на любой кухне.

Упаковку майонеза весом 190 граммов можно найти за 67 рублей. Для главного блюда потребуется всего три столовых ложки. Одна небольшая головка чеснока на весах вышла около шести рублей. Для гарнира берем пару килограммов картофеля по 40 рублей.

В канун Новогодней ночи остается только посолить, поперчить курицу, обмазать ее майонезом и отправить в форме для запекания в духовку на час. Можно добавить немного воды.

С картофелем тоже просто: чистим, режем дольками или кружками, солим, перчим и смазываем хорошенько подсолнечным маслом. После отправляем в форме для запекания в духовку на 40 минут.

Можно считать, что с горячим проблему решили.

ТАРТАЛЕТКИ ВМЕСТО ШУБЫ

Так как наш бюджет ограничен, придется немного модернизировать всеми любимый салат «Селедку под шубой».

Понадобятся тарталетки, одна большая свекла, немного майонеза, зубчик чеснока и, конечно, селедка.

Крупная свекла весом в 300 грамм обойдется нам в 9 рублей. Майонез и чеснок уже куплены. Дело - за селедкой. Итак, 200 граммов филе-кусочками – 89 рублей по скидке. А упаковка из 12 тарталеток - 136 рублей.

Отвариваем свеклу. А после закладываем ее в блендер вместе с парой ложек майонеза и зубчиком чеснока. Полученный мусс аккуратно складываем в тарталетки. А сверху украшаем кусочками селедки. Кстати, на тарталетках можно тоже сэкономить и взять вместо них черный хлеб.

Легендарный салат в эконом-варианте готов. И по вкусу почти не уступает оригиналу.

Если "Селедка под шубой", то без десерта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"СОСНОВАЯ ВЕТКА"

Для следующего салата под названием «Сосновая ветка» докупаем огурец, авокадо, киви и грецкие орехи.

Один свежий огурец вытянет на 30 рублей, одно авокадо - 15 рублей. Два киви - по семь рублей каждый. Пачка орехов - по 78 рэ.

Авокадо и огурец нарезаем соломкой. К ним добавляем киви. Затем смешиваем грецкие орехи с маслом, солью и специями, а после - заливаем этим соусом наш вегетарианский салат.

А КАК ЖЕ ДЕСЕРТ?

С горячим, гарниром и салатами у нас ушло 826 рублей и 40 копеек. Итого остается лишь 173 лишних рубля. На эти деньги можно купить две плитки шоколада и пару мандаринок. А вот праздновать придется чаем, так как лимит в тысячу рублей уже полностью исчерпан.

По нашим подсчетам такой бюджетный новогодний стол придется по вкусу тем, кто собирается встречать год водяного кролика в узком семейном кругу.

Кстати, в прошлом году на эту сумму мы готовили запеченный картофель, свиной стейк, крабовые рулеты, салат «Нежность», а еще - десерт «Шишки». И уложились, не потратив ничего лишнего.

КСТАТИ

А какие у вас есть идеи и рецепты для новогоднего стола. Делитесь с нами в WhatsApp по номеру 8-909-409-00-00. А лучшие мы обязательно опубликуем ближе к 31 декабря, чтобы и другие смогли встретить новый год вкусно и сытно. Ведь как известно, ка встретишь Новый год, так его и проведешь.

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