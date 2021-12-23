Как накрыть новогодний стол за 999 рублей в Ростове

Провели эксперимент, как организовать более чем бюджетный новогодний стол Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сытный, разнообразный, недорогой и легкий в приготовлении - таким должен быть идеальный новогодний стол в мечтах у любой хозяйки. Но можно ли воплотить мечты в реальность?

Салаты «Селедка под шубой» и «Оливье» - первое, что приходит в голову. Но не все ждут Новогодний стол только ради них. Поэтому мы решили поискать другие.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» нашла очень быстрые и вкусные рецепты, сообразив новогодний стол на двоих. На все про все потратила 999 рублей. Читайте и удивляйтесь!

"ШИШКИ", РУЛЕТИКИ И МНОГО "НЕЖНОСТИ"

"Знаем мы это 31 декабря - никогда ничего не успеваешь, а готовка становится адом", - содрогнулась я и нашла тетрадку с мамиными рецептами. Составляю меню.

Итак, этот Новый год встречаю с картошечкой по-деревенски, свиным стейком, крабовыми рулетами и салатом "Нежность". А на десерт будут "Шишки" - ненастоящие, конечно.

Для этой гастрономической поляны понадобится килограмм-два картофеля, свинина, лук репчатый, капуста, колбаса, майонез, специи, лаваш, крабовые палочки, плавленый сыр, яйца куриные, кукурузные хлопья, горошек, сгущенка и грецкие орехи.

Список есть, остается дело за малым - уложиться в тысячу рублей, а желательно еще и сэкономить.

Одна луковица вышла в три рубля. Фото: ПОПОВА Екатерина

ИНГРЕДИЕНТ ЗА ТРИ РУБЛЯ

Первым делом иду за мясом. Это самое главное: так сказать, самая дорогая статья моего новогоднего бюджета. Но, кажется, мне повезло. Свиное мясо на косточке в магазине по скидке обошлось в 169 рублей 99 копеек за полкилограмма. Что тут долго думать? Беру!

Для салата понадобятся: капуста, огурец, колбаса, лук, майонез, яйца и горошек.

Килограмм капусты в моем магазине - 59,99 рубля. Дороговато, но что поделать? Без капусты салат не сделаешь. Взвешиваю один огурец: вышел на 30 рублей. Огурчик хоть и один, но по размерам как половина руки. Поэтому одного на салат вполне хватит. Чтобы не возвращаться, беру еще один для рулета с крабами - казна становится все меньше.

А вот с горошком повезло, так повезло. Самой не верится, но банка по скидке вышла в 19,99 рубля! Это я понимаю: дешево и сердито. На салат - яйца сойдут и второго сорта. А стоят они - 79,99. Причем пригодятся мне еще и в рулете с крабовыми палочками. Поэтому покупка разумная - берем.

Остаются только колбаса и лук. Главное - среди всего разнообразия колбасных изделий не забыть, что бюджет ограничен. Поэтому смотрю не на колбаски, а на ценники. На самой верхней полке красуется та самая - 49 рублей за 100 граммов, но расфасована колбаса по 200 грамм с небольшим. Хотя для студента даже и так - это выгодная покупка.

А вот самый дешевый ингредиент в салате - лук. Одна луковица вышла в три рубля! Но какой же салат без майонеза? Самая дешевая пачка майонеза - 19,49 рубля. Беру сразу две, так как он пригодится для еще одного блюда.

Капусточка нынче не из дешевых. Фото: ПОПОВА Екатерина

АППЕТИТЫ РАСТУТ

Для картофеля по-деревенски нам нужна лишь сама картошка. Думаю, растительное масло, панировочные сухари и специи есть в каждом доме - на них не тратимся. Килограмм корнеплода в местном супермаркете стоит 42,99 рубля. В зависимости от аппетита можно взять два и даже три килограмма.

Для рулета с крабовыми палочками нам понадобится лаваш, пачка крабовых палочек, огурец, два плавленых сырка, майонез и одно яйцо.

Пачка яиц уже куплена, возьмем одно. Огурец и майонез тоже взяли. Остается докупить плавленый сыр, крабовые палочки и лаваш. В отделе с сыром на нижней полке нашла самый бюджетный вариант - плавленный за 13 рублей. Сойдет! Беру сразу два. В разнообразии крабовых палочек нахожу самые дешевые - за 39 рублей. А вот лаваш по скидке раскупили. Из оставшихся - в корзину отправляется тот, что за 40 рублей. Но ничего страшного: на горошке-то я знатно сэкономила.

ЧАС "ИКС"

Остается дело за малым и самым вкусным - десертом. Готовить буду "Шишки". Для этого понадобятся кукурузные хлопья, сгущенка и грецкие орехи. Хитрые продавцы спрятали самую дешевую сгущенку подальше от покупательского взгляда. Зато на видном месте - банки за 100 и выше рублей. Но моего внутреннего скрягу не проведешь: в глубине полок я-таки нашла сгущенку за 34 рубля. Пачка грецких орехов еще 109 рублей плюсом. А полкило кукурузных хлопьев - 119 рублей.

Беру еще сок - 59,99 по акции. Подходу к кассе и начинаю молиться всем богам, чтобы уложиться в тысячу рублей. Ведь больше денег с собой не брала, а задерживать очередь своим возвратом продуктов не хочется. И вот она минута икс...

- Итого - 999,99 рубля, - озвучивает цену моей покупки кассир, а я облегченно выдыхаю и даже получаю рубль сдачи.

ЧИСТИМ ПЕРЫШКИ, ПОКА МЯСО МАРИНУЕТСЯ

Ну что. Все куплено. Остается лишь приготовить. И самое главное - на приготовление уйдет чуть больше часа. Единственное, замариновать мясо нужно на три часа, но все это время оно просто будет лежать в холодильнике и впитывать в себя ароматы специй. А я пока успею сделать маску для лица или погладить праздничный наряд.

Достаю свинину и готовлю для нее маринад. Он очень прост: растительное или оливковое масло плюс специи. Заливаем этой пряной жижей мясо - и в холодильник.

Чтобы дело шло быстрее, включаю духовку для прогрева. Ставлю варить яйца для салата и рулета. В это время чищу картошку и режу дольками. После - перекладываю в форму для запекания, посыпаю специями, солю и поливаю маслом. Затем - в духовку минут на сорок. И вот уже одно блюдо готово.

ДО ЗОЛОТИСТОЙ КОРОЧКИ

Не теряя времени, приступаю к десерту. Кукурузные хлопья смешиваю с орехами и сгущенкой. А потом равномерно распределяю получившуюся кашицу в рюмки, чтобы придать нашим шишкам каплевидную форму и ставлю в холодильник на час. Далее - аккуратно вытаскиваю шишки из рюмок и для красоты посыпаем сахарной пудрой. Десерт готов.

Переходим к салату. Крошим яйца, огурец, лук, колбасу. Шинкуем капусту. А после смешиваем все это в салатнице, добавляем горошек, соль, специи по вкусу и заправляем майонезом.

Осталось только сделать рулетики с крабовыми палочками. Разрезаю лаваш на восемь частей и смазываю плавленым сыром. В каждую часть выкладываю по одной разрезанной крабовой палочке, добавляю дольки огурца, солю и перчу. После - сворачиваю в трубочки. Затем каждый рулетик окунаю в яйцо, панировочные сухари и обжариваю на сковородке до золотистой корочки.

Когда готовы все блюда, перехожу к мясу. Достаю свинину из маринада и выкладываю на сковороду. Обжариваю стейк с каждой стороны на среднем огне примерно по десять минут.

PS: Вуаля! Не прошло и дня, а мы приготовили полноценный новогодний, а главное - бюджетный стол. Остается только дождаться боя курантов и загадать желание!

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