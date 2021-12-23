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Общество23 декабря 2021 6:53

Как накрыть новогодний стол за 999 рублей в Ростове

Мы подсчитали: даже на эти деньги можно приготовить мясо, салаты, закуски и, представьте себе, десерт
ПОПОВА Екатерина
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Провели эксперимент, как организовать более чем бюджетный новогодний стол

Провели эксперимент, как организовать более чем бюджетный новогодний стол

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сытный, разнообразный, недорогой и легкий в приготовлении - таким должен быть идеальный новогодний стол в мечтах у любой хозяйки. Но можно ли воплотить мечты в реальность?

Салаты «Селедка под шубой» и «Оливье» - первое, что приходит в голову. Но не все ждут Новогодний стол только ради них. Поэтому мы решили поискать другие.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» нашла очень быстрые и вкусные рецепты, сообразив новогодний стол на двоих. На все про все потратила 999 рублей. Читайте и удивляйтесь!

"ШИШКИ", РУЛЕТИКИ И МНОГО "НЕЖНОСТИ"

"Знаем мы это 31 декабря - никогда ничего не успеваешь, а готовка становится адом", - содрогнулась я и нашла тетрадку с мамиными рецептами. Составляю меню.

Итак, этот Новый год встречаю с картошечкой по-деревенски, свиным стейком, крабовыми рулетами и салатом "Нежность". А на десерт будут "Шишки" - ненастоящие, конечно.

Для этой гастрономической поляны понадобится килограмм-два картофеля, свинина, лук репчатый, капуста, колбаса, майонез, специи, лаваш, крабовые палочки, плавленый сыр, яйца куриные, кукурузные хлопья, горошек, сгущенка и грецкие орехи.

Список есть, остается дело за малым - уложиться в тысячу рублей, а желательно еще и сэкономить.

Одна луковица вышла в три рубля. Фото: ПОПОВА Екатерина

Одна луковица вышла в три рубля. Фото: ПОПОВА Екатерина

ИНГРЕДИЕНТ ЗА ТРИ РУБЛЯ

Первым делом иду за мясом. Это самое главное: так сказать, самая дорогая статья моего новогоднего бюджета. Но, кажется, мне повезло. Свиное мясо на косточке в магазине по скидке обошлось в 169 рублей 99 копеек за полкилограмма. Что тут долго думать? Беру!

Для салата понадобятся: капуста, огурец, колбаса, лук, майонез, яйца и горошек.

Килограмм капусты в моем магазине - 59,99 рубля. Дороговато, но что поделать? Без капусты салат не сделаешь. Взвешиваю один огурец: вышел на 30 рублей. Огурчик хоть и один, но по размерам как половина руки. Поэтому одного на салат вполне хватит. Чтобы не возвращаться, беру еще один для рулета с крабами - казна становится все меньше.

А вот с горошком повезло, так повезло. Самой не верится, но банка по скидке вышла в 19,99 рубля! Это я понимаю: дешево и сердито. На салат - яйца сойдут и второго сорта. А стоят они - 79,99. Причем пригодятся мне еще и в рулете с крабовыми палочками. Поэтому покупка разумная - берем.

Остаются только колбаса и лук. Главное - среди всего разнообразия колбасных изделий не забыть, что бюджет ограничен. Поэтому смотрю не на колбаски, а на ценники. На самой верхней полке красуется та самая - 49 рублей за 100 граммов, но расфасована колбаса по 200 грамм с небольшим. Хотя для студента даже и так - это выгодная покупка.

А вот самый дешевый ингредиент в салате - лук. Одна луковица вышла в три рубля! Но какой же салат без майонеза? Самая дешевая пачка майонеза - 19,49 рубля. Беру сразу две, так как он пригодится для еще одного блюда.

Капусточка нынче не из дешевых. Фото: ПОПОВА Екатерина

Капусточка нынче не из дешевых. Фото: ПОПОВА Екатерина

АППЕТИТЫ РАСТУТ

Для картофеля по-деревенски нам нужна лишь сама картошка. Думаю, растительное масло, панировочные сухари и специи есть в каждом доме - на них не тратимся. Килограмм корнеплода в местном супермаркете стоит 42,99 рубля. В зависимости от аппетита можно взять два и даже три килограмма.

Для рулета с крабовыми палочками нам понадобится лаваш, пачка крабовых палочек, огурец, два плавленых сырка, майонез и одно яйцо.

Пачка яиц уже куплена, возьмем одно. Огурец и майонез тоже взяли. Остается докупить плавленый сыр, крабовые палочки и лаваш. В отделе с сыром на нижней полке нашла самый бюджетный вариант - плавленный за 13 рублей. Сойдет! Беру сразу два. В разнообразии крабовых палочек нахожу самые дешевые - за 39 рублей. А вот лаваш по скидке раскупили. Из оставшихся - в корзину отправляется тот, что за 40 рублей. Но ничего страшного: на горошке-то я знатно сэкономила.

ЧАС "ИКС"

Остается дело за малым и самым вкусным - десертом. Готовить буду "Шишки". Для этого понадобятся кукурузные хлопья, сгущенка и грецкие орехи. Хитрые продавцы спрятали самую дешевую сгущенку подальше от покупательского взгляда. Зато на видном месте - банки за 100 и выше рублей. Но моего внутреннего скрягу не проведешь: в глубине полок я-таки нашла сгущенку за 34 рубля. Пачка грецких орехов еще 109 рублей плюсом. А полкило кукурузных хлопьев - 119 рублей.

Беру еще сок - 59,99 по акции. Подходу к кассе и начинаю молиться всем богам, чтобы уложиться в тысячу рублей. Ведь больше денег с собой не брала, а задерживать очередь своим возвратом продуктов не хочется. И вот она минута икс...

- Итого - 999,99 рубля, - озвучивает цену моей покупки кассир, а я облегченно выдыхаю и даже получаю рубль сдачи.

ЧИСТИМ ПЕРЫШКИ, ПОКА МЯСО МАРИНУЕТСЯ

Ну что. Все куплено. Остается лишь приготовить. И самое главное - на приготовление уйдет чуть больше часа. Единственное, замариновать мясо нужно на три часа, но все это время оно просто будет лежать в холодильнике и впитывать в себя ароматы специй. А я пока успею сделать маску для лица или погладить праздничный наряд.

Достаю свинину и готовлю для нее маринад. Он очень прост: растительное или оливковое масло плюс специи. Заливаем этой пряной жижей мясо - и в холодильник.

Чтобы дело шло быстрее, включаю духовку для прогрева. Ставлю варить яйца для салата и рулета. В это время чищу картошку и режу дольками. После - перекладываю в форму для запекания, посыпаю специями, солю и поливаю маслом. Затем - в духовку минут на сорок. И вот уже одно блюдо готово.

ДО ЗОЛОТИСТОЙ КОРОЧКИ

Не теряя времени, приступаю к десерту. Кукурузные хлопья смешиваю с орехами и сгущенкой. А потом равномерно распределяю получившуюся кашицу в рюмки, чтобы придать нашим шишкам каплевидную форму и ставлю в холодильник на час. Далее - аккуратно вытаскиваю шишки из рюмок и для красоты посыпаем сахарной пудрой. Десерт готов.

Переходим к салату. Крошим яйца, огурец, лук, колбасу. Шинкуем капусту. А после смешиваем все это в салатнице, добавляем горошек, соль, специи по вкусу и заправляем майонезом.

Осталось только сделать рулетики с крабовыми палочками. Разрезаю лаваш на восемь частей и смазываю плавленым сыром. В каждую часть выкладываю по одной разрезанной крабовой палочке, добавляю дольки огурца, солю и перчу. После - сворачиваю в трубочки. Затем каждый рулетик окунаю в яйцо, панировочные сухари и обжариваю на сковородке до золотистой корочки.

Когда готовы все блюда, перехожу к мясу. Достаю свинину из маринада и выкладываю на сковороду. Обжариваю стейк с каждой стороны на среднем огне примерно по десять минут.

PS: Вуаля! Не прошло и дня, а мы приготовили полноценный новогодний, а главное - бюджетный стол. Остается только дождаться боя курантов и загадать желание!

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