Приближается Новый год — любимый праздник взрослых и детей. Не все могут отпраздновать его с размахом: с красной икрой, ананасом и изысканными десертами. Однако это не значит, что от семейного застолья придется отказаться. Рассказываем, как накрыть новогодний стол всего за тысячу рублей.КЛАССИКА НА ГОРЯЧЕЕТрадиционный салат «Оливье» — король любого новогоднего стола. Несмотря на разнообразие ингредиентов, блюдо обойдется недорого. Взять, конечно, придется стандартный рецепт с докторской колбасой вместо мяса и без изысков вроде креветок.Для салата нам нужно купить 300 граммов вареной колбасы, банку горошка и маринованых огурчиков, десяток яиц, морковь, лук, майонез. Покупаем килограмм картофеля, половина которого используем в качестве гарнира к горячем. Всего придется отдать 351 рубль.На горячее можно подать запеченную в духовке курицу с апельсинами. Для этого придется купить тушку курицы и апельсин — за 175 рублей. Кроме того, понадобятся растительное масло — одна столовая ложка, соевый соус — семь столовых ложек и соль.Курицу нужно предварительно замариновать и оставить на сутки. Для маринада нужно смешать соевый соус и растительное масло, добавить туда цедру и сок одной половинки апельсина. Добавляем соль по вкусу. Через 24 часа замаринованную курочку фаршируем дольками оставшейся половинки апельсина. Ставим в духовку и выпекаем полтора часа. В качестве гарнира в духовке можно приготовить картофель.ПРОСТЫЕ ЗАКУСКИОдну из закусок можно приготовить из продуктов, оставшихся после приготовления салата. Готовим фаршированные яйца с паприкой или, если приправы дома нет, с маринованными огурцами.Яйца нужно сварить вкрутую, разрезать на две половинки и отделить белки от желтков. Один или два огурца нужно нарезать ломтиками. Желтки разомните вилкой, смешайте с майонезом, одной чайной ложкой рассола. Посолите и поперчите. Нафаршируйте белки и сверху положите кусочки огурца или посыпьте паприкой.Еще одна закуска — рулетики с морковью по-корейски. Покупаем лаваш, плавленый сырок, майонез и банку моркови по-корейски. Покупка выйдет на 185 рублей.Приготовить рулетики несложно. Сначала нужно смешать майонез и плавленый сырок и промазать этой смесью лаваш. После этого выкладываем на лаваш морковь и делаем рулетики. Блюдо лучше поставить в холодильник как минимум на полчаса.ДЕСЕРТ ИЗ ДУХОВКИНа десерт подадим сладкие слоеные слойки. Для этого покупаем 500 граммов слоеного теста, варенье за 197 — 200 рублей. В качестве начинки можно также купить замороженные ягоды, яблоки и сахар.Слоеное тесто размораживаем, кладем начинку и делаем слойки. Должно получиться восемь порций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФорель под шубой и фаршированные кальмары: Рецепты новогодних блюд для худеющихРостовский диетолог предложила простые, вкусные и, главное, низкокалорийные угощения для праздничного стола. (Подробности)Вместо «Оливье» и «Шубы»: рецепты новогодних салатов для худеющих и вегетарианцевРостовский диетолог рассказала, как сделать «праздничный стол» не только вкусным, но и полезным. (Подробности)Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону: полная афиша мероприятий, где и как встретитьПрограмма праздничных мероприятий на Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону. (Подробности)