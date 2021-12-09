Как выбрать елку в Ростове и не разориться

Можно найти зеленую красавицу и за 700 рублей, и за 28 тысяч... Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Ну вот и настал самый долгожданный момент в году: в эфире программа «В поисках новогоднего настроения». В Ростове уже вовсю начинают появляться всевозможные хвойные ярмарки и небольшие рынки. Кто-то только расставляет елки по местам, ну а некоторые продавцы уже делают первую выручку.

Журналист «КП – Ростов–на–Дону» провела разведку боем, чтобы узнать, где уже можно купить «зеленую», и главное, сколько это будет стоить.

НЕ САМОЕ ДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Свой забег я начала с елочного базара на Западном - на пересечении улицы Зорге и проспекта Стачки. Прямо на углу возле входа в парк имени города Плевен расположилась целая ярмарка елово-соснового продовольствия: несколько длинных коридоров, заставленных зимними красавицами.

Тут тебе и ели, и сосны, и даже пихты. Минимальный ценник на праздничное деревце - 700 российских. Цена, правда, варьируется в зависимости от сорта, пышности и, конечно же, высоты. Хочешь прятать подарки под ель - будь готов выложить от 3 500 до 25 000 рублей. Не самое дешевое удовольствие!

Поэтому для тех, кто не готов отдавать за «зеленую» половину своей зарплаты, продавцы предлагают альтернативную сосну. Прайс на нее уже менее кусачий - примерно за 2000 тысячи можно урвать неплохой экземпляр. Конечно, есть варианты и за 800 рублей, и за 1200 рублей, а некоторые двухметровые экземпляры обойдутся ростовчанам в 6 000 рублей.

В парке Плевен основной поток покупателей ждут к концу месяца. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«В ЭТОТ РАЗ РЕШИЛИ БЫТЬ ПРАКТИЧНЕЕ»

- На этой точке наш елочный базар стоит не первый год, - рассказывает консультант Евгений. - Чаще всего люди начинают активно покупать «зеленую» ближе к 20 декабря, а основной поток приходится, конечно же, на конец месяца - начиная с 27 декабря и вплоть до 31-го.

Продавец уверяет: все потому, что в это время многие получают зарплату перед длинными зимними каникулами для взрослых.

— Вот ради удовольствия пришли сюда с внученькой посмотреть на настоящие елки, дома то в этом году будет стоять искусственная, правда аж под самый потолок, - рассказывает ростовчанка Ольга Николаевна. – Обычно каждый год мы покупали только натуральную ель, пышную, красивую и дорогую. В прошлый раз даже пришлось выложить целых 28 000 тысяч, деньги не маленькие.

В этот раз решили быть практичнее, но неизменно одно - готовимся к празднику всегда заранее: докупаем новенькие елочные игрушки, но не одноразовые, что продают большими пачками, а редкие штучные экземпляры. Они стоят около 1 000 рублей за шарик. А еще у нас в коллекции есть даже те игрушки, что достались мне по наследству от родителей.

КАК ТОРГОВЛЯ?

А я запаслась терпением и теплым чаем в термосе, чтобы продолжить этот елочный марафон. Следующая точка должна быть совсем рядом. Неспешным шагом прошлась через алею, встретилась взглядом с хмурым охранником, поздоровалась с сытыми голубями и уже через каких-то семь минут была на новой точке возле парка «Сказка».

В парке "Сказка" продавцы рассказали, что покупатели могут приходить за игрушками и гирляндами до 10 раз за сезон, средний чек - 500-1000 рублей. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Через дорогу обещали еще один елочный базар. Но не все коту сметанка: как оказалось, местные продавцы только выставляют товар. Подхожу к мужчине в зеленой униформе.

- Подскажите, а когда точка начнет работать?

- Вот-вот, - фыркнул в ответ не очень приветливый джентльмен, а затем добавил. - Не видите, уже постепенно елки грузим?

«Да, вижу я, мистер», - подумала про себя. Только как это поможет в моей ситуации? Вопрос.

Ну что ж, раз такое дело, решила пройтись по рынку в поисках новогодних игрушек. И, как оказалось, очень даже не зря. Там буквально в нескольких шагах уже вовсю шла активная торговля гирляндо-игрушечного характера. Подхожу к первому же ларьку, чтобы разузнать, что тут, и по чем.

«РОСТОВЧАНЕ ГОТОВЯТСЯ ПОСТЕПЕННО»

- Уже с середины ноября люди начинают украшать офисы и торговые центры, в это время хорошо продаются большие гирлянды, растяжки и искусственные елки, - рассказывает продавец местного ларька Максим. - А с 1 декабря стартует прямо активная торговля, ведь открываются елочные базары. А какая зимняя красавица без игрушек? В этот момент мы тут как тут: ждем своих покупателей.

Где-то с 15 декабря народ постепенно начинает готовиться к утренникам в садиках и школах. Покупают мишуру, предметы для декорирования, и, конечно же, костюмы Снегурочки и Деда Мороза. За несколько дней до праздника клиентов становится очень много. Ведь каждый хочет добавить в квартиру или дом чуточку волшебства, а для этого как нельзя лучше подойдут настольные елки, шишки и шарики.

Кстати, заметил, что ростовчане любят готовиться постепенно. Сначала купят шарики, они у нас от 50 рублей, потом придут за гирляндой - это еще 150 рублей. Некоторые в сезон могут и по 10 раз навестить любимый ларек. В среднем, чеки за такие покупки около 500-1 000 рублей.

От разнообразия игрушек глаза разбегаются, а кошелек готовится петь романсы. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ЦЕНЫ - НЕ СКАЗОЧНЫЕ

Прохожу чуть дальше, а тут возле небольшой будочки собралась уже целая очередь. Оно и немудрено, ведь прилавок просто усыпан необычными игрушками, сувенирами, светящимися шарами и снеговиками. Почувствовала себя маленьким ребенком. Жаль только нельзя было дергать незнакомую женщину за рукав и кричать: «Мам, ну купи!»

Цены, конечно, не такие сказочные. Гирлянда с диодной лентой 950 рублей, пятиметровая с вилкой - 3 500 рублей. Самые дешевые - от 120 до 300 рублей. Бенгальские огни - от 25 до 50 рублей. Мелкие фигурки с тиграми - в среднем 30-35 рублей, а наклейки на стены и двери - 100-150 рублей. Но мое сердце окончательно разбила невероятная гирлянда с прозрачными шарами: она было будто бы из снов про идеальный новый год. Решаю спросить у хозяйки ларца: мол, почем такая?

- Это у нас трехметровая бахрома. Полторы тысячи рублей. Брать будете?

- Да буду, - пробубнила я про себя и добавила, - только валерьянку из соседней аптеки.

Женщине же ответила просто: «Пока нет, спасибо!»

«И ВЕТОЧКИ ДЛЯ ЗАПАХА ДОСТАТОЧНО»

В расстроенных чувствах и с навязчивой идей купить дорогущую гирлянду направляюсь дальше. Следующий пункт в моей экскурсии по праздничным лавкам - небольшой елочный базар на проспекте Коммунистическом - аккурат прямо напротив Горбольницы № 20. На этом пятачке уже полным ходом кипит работа.

- Правда, люди пока только прицениваются, - поделился продавец Евгений. - Большой поток покупателей у нас намечается после 15-го декабря. Сейчас выручка не балует. Чаще всего берут сосны. Минимальная цена - 500 рублей, ели - от 700 рэ. А вот за импортную пихту придется выложить не меньше 4 000 рублей.

– Дорого это, девушка! - кричит мне вслед посетительница базара Людмила. - Я вообще елку в этом году не буду наряжать. Дети вот выбирают попышнее, подороже, украшают каждый год по-разному. Ну, а мне и веточки для запаха достаточно.

В районе 20-й больницы тоже развернулся елочный базар. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«АРОМАТ - ПРОСТО БОМБА!»

А я решила отправиться в центр Ростова. Там, говорят, пруд пруди этих елочных базаров. Вбегаю в первый же автобус, удобно устраиваюсь на кресле рядом с печкой и по пути гуглю, как отличить елку от пихты. Умные люди на сайтах пишут, что пихтовые иголки более мягкие и плоские, в отличии от еловых. Ну все, теперь продавцам меня не обмануть!

Спустя полчаса, наконец, приехала прямо к остановке возле Центрального рынка. Пройдя пару метров, замечаю очередной елочный базар.

Спрашиваю: мол, как у вас тут обстановка, как продажи идут? Дама в оранжевой куртке немного замялась, но все-таки решила со мной поговорить

- Сегодня первый день продаж, но он, как вы видите, совсем не зимний. Никакого тебе снега и атмосферы. Люди больше спрашивают про цены и мониторят рынок. В прошлом году вот, как ни парадоксально, чаще всего брали именно пихты, а ведь именно они считаются самыми дорогими. В этом году вот - от 3500 тысяч за самую маленькую. Сосенки - от 700 до 2 500 рублей. Под заказ можно и до четырех метров в высоту привезти. Кстати, у нас датские пихты: яркие, свежие, а аромат - просто бомба!

На центральном рынке покупателей соблазняют заграничными пихтами. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

КУПИТЬ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Последней частью моего новогоднего квеста стал базар прямо напротив парка имени Горького, что со стороны улицы Пушкинской. Тут пока небольшой ассортимент.

- Вышли только пару дней назад, - рассказывает начальник лавки Геннадий. - Скоро мы окончательно выставим весь товар, и будет очень красиво, а главное - по приятным ценам. Я думаю: у нас самый низкий прайс по городу. Сосны - от 450 рублей, а пихты - от 3 000 рублей

А я посмотрела на все эти ценники и вот, что поняла: новогоднее настроение, оказывается, не обязательно искать, его можно просто купить, хотя и выйдет не очень дешево.

Как обычно, елочки расположились возле парка Горького со стороны улицы Пушкинской. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вместо стишка поют песни из TikTok, а в подарок получают новенький смартфон»: В день рождения Деда Мороза расспросили о современных детях и их желаниях

Волшебник рассказал, как изменились индустрия новогодних поздравлений за последние годы в Ростове (подробнее)

Путевку на море, приставку и новенький планшет: лайфхаки от ростовских мам, как устроить волшебство и вручить то, что по карману

Главный зимний волшебник отмечает день рождения, а ростовские родители уже готовятся к существенным затратам к его приходу (подробнее)

Кому - духи, а мне - ДНК-тест: ростовчане рассказали, какие подарки хотят увидеть под елочкой

За какие необычные «хотелки» жителям донской столицы придется выложить кругленькую сумму (подробнее)

Нескучная елка для Нового года: ростовский дизайнер рассказала, как сделать праздник запоминающимся

Ростовчанка поделилась лайфхаками, как сделать новогодний шедевр из стремянки, пластиковых бутылок и подвесить сосну к потолку (подробнее)

Каждый Новый год ростовчане наряжают елку, которой около 100 лет

За это время «зеленая» заметно состарилась, но семья бережно хранит семейную реликвию (подробнее)